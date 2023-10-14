HÜDAPAR istedi, Sur Kültür Yolu Festivali iptal edildi

Diyarbakır’da düzenlenecek olan Sur Kültür Yolu Festivali iptal edildi. HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, Sur Kültür Yolu Festivali'nin iptal edilmesini istemişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin 9. durağı olan Sur Kültür Yolu Festivali’nde konserler ve birçok etkinlik iptal edildi.

Sur Kültür Yolu Festivali X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız.”

Bugün başlayan festival, 9 gün boyunca devam edecekti.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, Sur Kültür Yolu Festivali'nin iptal edilmesini istemişti.

Turgut, "Kültür ve Turizm Bakanlığı; başta Diyarbakır olmak üzere birçok ilde kültürümüze uymayan, bir kısmı gençlerimizi ifsat edecek etkinlik ve festivaller yapmakta, yukarıda saydığım olağanüstü insani durumlara ve tüm uyarılara rağmen bu etkinlikleri yapmada ısrar etmektedir.

Bu akıl tutulması değil midir? Buradan sesleniyoruz! Halkımızın cebinden çıkan milyonlarca liraya mal olacak bu festivaller derhal iptal edilmelidir. Bu etkinliklere ayrılan bütçenin açlık, susuzluk ve yokluk yaşayan kardeş Filistin (Gazze) halkına gönderilmesi gerekmektedir." ifadesine yer vermişti.