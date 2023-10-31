Hukuk tahsis edilmeli

Politika Servisi

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü kapsamında ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ temalı yazılı bir açıklama yaptı. Karaca, "Son 20 yılda siyasetin alanı daraltılmıştır. Demokrasiyi her istediğini yapma hakkına sahip olduğu hale indirgeme yoluna gidilmiştir. Oysa ikinci yüzyılda ihtiyaç duyulan; Cumhurbaşkanı’nın tarafsız çizgide kalması, Meclis’in ‘güçlendirilmiş parlamento’ haliyle yeniden işler hale getirilmesi, ülkedeki keyfi tutum, baskı ve zor politikalarına son verilmesi, antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmesi, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınarak hukuk devletinin yeniden ve kalıcı halde tesis edilmesidir" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "100 yıl önce bugün, Cumhuriyetimizin ilk günüydü. 100 yıllık bu tarihsel var oluş, son dönemde yaşadığımız kimi olumsuzlukları da tersine çevirmenin ipuçlarını taşırken olumsuzluklardan çıkmanın da anahtarı olacaktır. Bu açıdan bakıldığında bugün en çok ihtiyacımız olan şey günümüzün gerçeği karşısında dimdik duran bir söylem ve pratiktir: 100 yıl önce bugün, ilk gününü yaşayan onurlu, insanca bir yaşam için doğan bir umudun izinden gitmek. Aslında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının neyi içermesi gerektiğine, günümüzde yaşanan beş temel probleminin ‘demokrasi, eğitim, dış politika, ekonomi ve toplumsal barış’ olduğuna ve 13 çözüm önerisine dair metin umudu da yapılması gereken pratiği de vadediyor. İkinci yüzyılın işaret fişeği niteliğindeki Manifesto; insanca bir yaşamın, muhtaç olduğumuz temel hakların yeniden tesisi için gerekli yöntemi ortaya koyuyor. Bugün ikinci yüzyıla belli bir kesimin beklentilerini meşru gören bir seçkincilik örneğiyle girmek, gücü daha da merkezileştirmek, 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyet’in demokratik kazanımlarını geriletmek, siyasi ve kültürel kutuplaştırma ve bunun sonuncunda yaşanan bütün eşitsizliklere aldırmamak kabul edilemez.”