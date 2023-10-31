Hükümetler düşmanlığı körüklüyor

Dış Haberler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 24’üncü gününde de artarak devam etti. 7 Ekim’den bu yana aralıksız süren saldırılarda Gazze’de can kaybı 8 bin 306’yı geçerken, yaralı sayısının en az 21 bin 48 olduğu açıklandı.

İsrail’in Gazze’deki Kudüs Hastanesi’ni boşaltmaya zorlamak için hastane çevresini sürekli ve doğrudan bombardımana tuttuğunu açıklayan Filistin Kızılayı ise hastaneyi boşaltmamaya karar verdiklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA), Gazze’de 117 bin kişinin hastanelere sığındığını kaydetti.

İsrail’in Gazze’deki katliamları dünya genelinde protesto edilerek barış çağrıları yapılırken, etnik gruplar arasındaki gerginlik ise tehlikeli boyutlara ilerliyor.

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde ırkçı bir grup, Mahaçkale Havalimanı'nı basarak İsrail'den gelen uçaktan inen yolculara saldırdı. Olaylarda 60 kişi gözaltına alındı. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise yaşananların “dış müdahalelerin sonucu” olduğunu kaydetti.

NEFRET SUÇUNDA ARTIŞ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), antisemitik ve İslamofobik eylemlerin arttığını vurgulayarak, Filistin yanlısı protestolara getirilen yasakların ifade özgürlüğüne darbe vurduğuna dikkat çekti. HRW, Avrupalı hükümetlerin çatışmalara yönelik kararlarının Avrupa'daki insan hakları üzerinde zararlı etkiler yarattığını söyledi. HRW, ayrımcılığa yol açan göç politikalarının endişeleri artırdığını vurguladı.

HRW'ye göre birçok ülkede, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana antisemitik olaylarda ciddi bir artış oldu. Söz konusu ülkelerde İslamofobik olaylarda da büyük artış olduğuna dikkat çekilerek, rapor edilen İslamofobik olaylara ilişkin istatistik yayınlamadığını belirtildi. HRW, Müslüman olarak algılanan kişilere yönelik nefret suçlarındaki veri eksikliğinin, bu tür nefret suçlarına karşı etkili politikalar geliştirilmesini engellediğini söyledi.