Yaşamı hak ediyoruz

Gazze’den Türkiye’ye yerleşen Filistinli Razan Abu Asker, dünyanın soykırıma sessiz kaldığını belirtti. Asker “Bizim de yaşamaya hakkımız var” diye konuştu.

Deniz GÜNGÖR

Faşist İsrail hükümetinin haftalardır ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi’nde büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Tam abluka altında 2 milyondan fazla Filistinli yaşam mücadelesi veriyor. Su, elektrik ve gıda gibi temel ihtiyaçlara ulaşamayan Gazzelilere dünya kulaklarını tıkamış durumda.

İsrail’in yıllardır süren saldırıları sebebiyle Gazze’den Türkiye’ye yerleşen Filistinli Razan Abu Asker, BirGün’e konuştu. Asker, ailesinin hâlâ hayatta olup olmadığını bilmediğini söyledi.

KADERİMİZİ BEKLİYORUZ

Tüm ailesinin Gazze’de olduğunu söyleyen Asker, son saldırılarda 3 arkadaşını kaybettiğini söyledi. “Doğup büyüdüğüm topraklarda halkımın her geçen gün öldürüldüğünü düşünmek gerçekten ağır hissettiriyor” diye konuşan Asker, “2020 yılına dek Gazze’deydim. 2014’ten 2018’e kadar birçok savaşa tanıklık ettim. Gözlerimin önünde insanların parçalara ayrıldığını gördüm. Bu travmalar yüzden Gazze’yi terk ettim, yaşamımın geri kalanını roketler, bombardımanlar ve işgal atında geçirmek istemedim” vurgusunu yaptı.

Asker, “Birçok gazeteci arkadaşım İsrail tarafından hedef gösteriliyor. Ailemle konuşmak istediğimde onlara ulaşabilmenin hiçbir yolunu bulamıyorum. Onlardan günlerdir haber alamıyorum, hâlâ hayattalar mı yoksa değiller mi bilmiyorum. En son konuştuğumuzda bombardıman nedeniyle evimizin camlarının kırıldığını ve kardeşimin yaralandığını öğrendim” dedi.

Filistinlilerin bilinmeyen bir kaderi beklediğini belirten Asker, “İnsanların artık gidecek hiçbir yeri kalmadı. Binlercesi okullara sığındı. Ülkemde yaşananlara karşı hissettiklerimi ifadece edebileceğim bir kelime bulmak isterdim. Dünyaya bizim de yaşamaya hakkımız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hayatta olmayı ve yaşamayı hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze’de büyük bir soykırım ve katliam yaşandığına dikkat çeken Asker, dünyanın yaşananlara sessizliğinin canını yaktığını söyledi. Asker şunları söyledi: “Halkımın her geçen gün öldürüldüğünü ve kimsenin bu konuda bir şey yapmadığını gördükçe nutkum tutuluyor. Gazze’deki arkadaşlarım Gazze’nin dışında neler olup bittiğini bilmiyorlar. Orada katliamlarla, soykırımla, arkadaşlarının ölümüyle uğraşıyorlar. Binlerce insan şu an okullarda, hastanelerde ve sığınaklarda bilinmeyen kaderlerini bekliyorlar.”

ETNİK TEMİZLİĞİ KONUŞALIM

Filistinlilerin 70 yılı aşkın süredir evlerinden, topraklarından kovulduğunu söyleyen Asker, yüzde 70’inin mülteci konumunda yaşadığına dikkat çekti. “Birilerinin sizi onlarca yıldır üzerinde öncelikleri olduğunu iddia ettikleri evlerinizden attığını, kendi ülkenizde tutuklandığınızı, aşağılandığınızı, ayırımcılığa uğradığınızı, vurulduğunuzu ve öldürüldüğünüzü hayal edin” dedi. Asker, “Hamas hakkında değil, işgalden, soykırımdan, katliamlardan ve 70-80 yılı aşkın süredir yaşadığımız etnik temizlikten bahsedelim. 2014, 2016, 2018, 2021, 2023 savaşlarıyla birlikte 1948’de yaşanan ve o dönemde Hamas’ın var olmadığı Nakba’yı konuşalım” ifadelerini kullandı.

Hamas tartışmalarıyla Filistin’de bombardımanlarda yaşamını yitiren sivillerin görmezden gelindiğini vurgulayan Asker, sözlerini şöyle sürdürdü. “Öldürülen binlerce insanı, esir tutulanları, etnik temizliği, soykırımı görmezden geliyoruz. Daha öncesinde hastanelerin bombalandığı, 7 binden fazla sivilin öldürüldüğü, 20 bine yakın kişinin yaralandığı bir şey yaşamamıştık.”