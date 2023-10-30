İşgalciden açık tehdit

Gazze’ye saldırılarında uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, Kudüs Hastanesi’ni bombalamakla tehdit ederek boşaltılması çağrısı yaptı. Abluka altındaki binlerce Filistinli çaresizlikten yardım depolarına girerken BM “Çalışanlarımız öldükçe yardımlar aksayacak” diye uyardı.

Dış Haberler

İsrail’in Gazze Şeridi’nde ayrım gözetmeksizin hastanelere, sivil yerleşimlere ve ibadet yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar, 23’üncü gününü geride bıraktı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de yaşamını yitirenlerinin sayısının 8 bin 5’in üzerine çıktığını, en az 20 bin 242 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gazze’nin kuzeyine yönelik saldırılarına hız veren İsrail ordusu, Gazze’de birçok noktayı bombalarken Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi de İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, Gazze’deki Kudüs Hastanesi’ni bombalamakla tehdit etti. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail güçleri Gazze’deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi. Sabahtan bu yana hastanenin 50 metre yakını vuruluyor” ifadesi kullanıldı.

İsrail’in tehdidinden “derin endişe” duyduğunu belirten, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanım Ghebreyesus, X’te yaptığı paylaşımda “Hastanelerdeki hastaları hayatlarını tehlikeye atmadan tahliye etmenin imkansız olduğunun altını çiziyoruz. Uluslararası İnsani Hukuk kapsamında sağlık hizmetleri daima koruma altında olmalı” ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR TEHLİKEDE

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu. Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanının öldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White ise, binlerce kişinin Gazze’deki UNRWA depolarına girerek yardım malzemelerini aldığını belirtti. White, “Bu, savaşın ve Gazze'deki sıkı kuşatmanın ardından sivil düzenin bozulmaya başladığına dair endişe verici bir işaret” dedi. White, 50’den fazla UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında ölmesi sebebiyle yardımları ulaştırmanın giderek zorlaştığına dikkat çekti.

SALDIRILAR SÜRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesi ve güvenlik kabinesinde oy birliğiyle kara saldırılarını genişletme kararı aldıklarını ve savaşta ikinci aşamaya geçtiklerini belirtti.

İsrail ordusu ise yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde kara operasyonlarını sürdürdüklerini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise Hamas’ın “ellerindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkûmları serbest bırakmaya hazır olduğunu” açıklamasıyla "psikolojik terör uyguladığını" belirtti.

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NETANYAHU TEPKİ SONRASI ‘ÖZÜR DİLEDİ’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim saldırıları konusunda ordu ve istihbarat servisi Shin-Bet’i sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken paylaşımını sildi. Netanyahu “hata yaptığını” belirterek özür diledi. Netanyahu, “Saldırılarla ilgili kendisine bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, aksine hiçbir uyarı gelmediğini” ifade etmişti. Netanyahu, “bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını” belirtmişti. Netanyahu’nun açıklamalarına İsrailli siyasilerden yoğun tepki gelirken “Kırmızı çizgiyi aştı” yorumları yapılmıştı.