İsrail'den Gazze halkına: Güvenliğiniz için güneye gidin, zamanınız azalıyor

İsrail, 7 Ekim'den beri ağır bombardıman altında tuttuğu ve dün gece kara harekatını da genişletme kararı aldığı Gazze'de yaşayanlara güneye gitme çağrısını tekrarladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ayrım gözetmeden bomba yağdırdığı ve dün gece kara harekatını da genişlettiğini açıkladığı Gazze'de yaşayan Filistinlileri yerleşim yerlerinden etmeye yönelik çağrısını tekrarladı.

IDF'nin sosyal medya hesabından "Gazze sakinleri için acil bir mesaj" notuyla yayınlanan videoda, Gazze'nin kuzeyindeki sivillere 'geçici olarak güneye gitmeleri' çağrısı yapıldı.

"KUZEYE DÖNMEK MÜMKÜN OLACAK"

Ordu sözcüsünün konuştuğu videoda, "Kuzey Gazze'ye geri dönmek yoğun çatışmalar sona erdiğinde mümkün olacaktır" denildi.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8 — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

"ZAMANINIZ AZALIYOR"

Ordu sözcüsü açıklamasında, "Harekete geçmek için zamanınız azalıyor, kendi güvenliğiniz için güneye gidin. Bu sadece bir önlem değil, acil bir ricadır" ifadelerine de yer verdi.

Dün gece itibariyle iletişim ağlarının da tamamen kesildiği Gazze'de yaralılar tedavi imkanı bulamazken İsrail'in saldırılarında en az 3 bini çocuk 7 binden fazla kişi öldürüldü.