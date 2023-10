İsrail'den Gazze halkına: Güvenliğiniz için güneye gidin, zamanınız azalıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ayrım gözetmeden bomba yağdırdığı ve dün gece kara harekatını da genişlettiğini açıkladığı Gazze'de yaşayan Filistinlileri yerleşim yerlerinden etmeye yönelik çağrısını tekrarladı.

IDF'nin sosyal medya hesabından "Gazze sakinleri için acil bir mesaj" notuyla yayınlanan videoda, Gazze'nin kuzeyindeki sivillere 'geçici olarak güneye gitmeleri' çağrısı yapıldı.

"KUZEYE DÖNMEK MÜMKÜN OLACAK"

Ordu sözcüsünün konuştuğu videoda, "Kuzey Gazze'ye geri dönmek yoğun çatışmalar sona erdiğinde mümkün olacaktır" denildi.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8