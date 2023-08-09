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İBB'den 65 yaş üstü yurttaşların ücretsiz ulaşımı hakkında açıklama

İBB, ulaşım zamlarının ardından 65 yaş üzerindeki yurttaşların ücretsiz taşıma hakkının devam edeceğini duyurdu.

Güncel
  • 09.08.2023 17:16
  • Giriş: 09.08.2023 17:16
  • Güncelleme: 09.08.2023 17:21
Kaynak: Haber Merkezi
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İBB'den 65 yaş üstü yurttaşların ücretsiz ulaşımı hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş üstü yurttaşların sahip olduğu ücretsiz taşıma hakkının devam edeceğini açıkladı.

Kösedağı, 65 yaş üzeri yurttaşların ücretsiz geçiş hakkının Belediye tarafından karşılanmaya devam edeceğini ifade etti. 

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