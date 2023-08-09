İBB'den 65 yaş üstü yurttaşların ücretsiz ulaşımı hakkında açıklama
İBB, ulaşım zamlarının ardından 65 yaş üzerindeki yurttaşların ücretsiz taşıma hakkının devam edeceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 65 yaş üstü yurttaşların sahip olduğu ücretsiz taşıma hakkının devam edeceğini açıkladı.
Kösedağı, 65 yaş üzeri yurttaşların ücretsiz geçiş hakkının Belediye tarafından karşılanmaya devam edeceğini ifade etti.
İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir.— Mesut Kösedağı (@mesutkosedagi) August 8, 2023
İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz