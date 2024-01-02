İBB'den "dolandırıcılık mesajı" uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığının adı kullanılarak cep telefonlarına dolandırıcılık mesajı atıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara gönderilmiş gibi gösterilen sahte kısa mesajla ilgili açıklama yaptı.

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Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/9DLK9gEE4w — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 2, 2024

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu mesajın ekran görüntüsüne de yer verilerek, "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına, Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.