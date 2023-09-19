Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İBB'den Hisar Konserleri: Fuat Saka sahne alacak

İBB Kültür tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Anadolu Hisarı'nda 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de müzisyen Fuat Saka sahne alacak.

Kültür Sanat
  • 19.09.2023 14:45
  • Giriş: 19.09.2023 14:45
  • Güncelleme: 19.09.2023 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
İBB'den Hisar Konserleri: Fuat Saka sahne alacak

Kariyeri boyunca 25'ten fazla albüme imza atmış, Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan müzisyen Fuat Saka, Hisar Konserleri'nde sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları’na bağlı İBB Miras tarafından yenilenerek mayıs ayında ziyarete açılan Anadolu Hisarı'ndaki konserler devam ediyor.

İBB Miras projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tamamlanarak müze ve kültür alanı olarak açılan 633 yıllık Anadolu Hisarı'nda usta müzisyen Fuat Saka konser verecek.

Hisar'da 23 Eylül Cumartesi Günü saat 20.00'de başlayacak olan konser, ücretsiz olacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Emek Ödülleri verildi
Ayvalık Uluslararası Film Festivali bugün sona eriyor
Edebiyat rüzgarı 10. kez Sarıyerde esecek
BirGün'e Abone Ol