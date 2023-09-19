İBB'den Hisar Konserleri: Fuat Saka sahne alacak
İBB Kültür tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Anadolu Hisarı'nda 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de müzisyen Fuat Saka sahne alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kariyeri boyunca 25'ten fazla albüme imza atmış, Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan müzisyen Fuat Saka, Hisar Konserleri'nde sahne alacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları’na bağlı İBB Miras tarafından yenilenerek mayıs ayında ziyarete açılan Anadolu Hisarı'ndaki konserler devam ediyor.
İBB Miras projesi kapsamında restorasyon çalışmaları tamamlanarak müze ve kültür alanı olarak açılan 633 yıllık Anadolu Hisarı'nda usta müzisyen Fuat Saka konser verecek.
Hisar'da 23 Eylül Cumartesi Günü saat 20.00'de başlayacak olan konser, ücretsiz olacak.