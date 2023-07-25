İBB, taksi başına düşen yolcu sayısını açıkladı

İBB verilerine göre taksi başına 837 yolcu düşüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İstanbul’da taksi sorununa ilişkin bazı veriler yayımladı. Buna göre İstanbul’da 15 milyon 907 bin 951 nüfusa karşılık 19 bin 16 taksi mevcut. Yan taksi başına 837 kişi düşüyor.

Bu sayının Paris'te 366, New York’ta 309, Singapur’da da 207 olduğu aktarıldı.

EN BÜYÜK ŞİKAYET YOLCU SEÇİLMESİ

İBB’nin 2023 yılına ilişkin Çözüm Merkezi verilerine göre ise taksi taşımacılığına ilişkin şikayetlerin yüzde 59,53’ü yol ve yolcu seçme kaynaklı. Şikayetlerin geri kalanı ise sırasıyla yüzde 10,5 ile trafik kuralı ihlali, yüzde 9,84 ile yolcuya kaba davranılması, yüzde 8,61’i fazla ücret alınması ve yüzde 3,86’sı yolcuyu uzak yoldan götürmek maddelerinden oluşuyor.