İbrahim Özkan ve Oktay Vural arasında 'Muharrem Erkek'in adaylığı' tartışması

Kısa süre önce görevinden istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, dün CHP'nin Muharrem Erkek'i Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurmasıyla ilgili tartıştı.

CHP'nin dün Muharrem Erkek'i Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamasının ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, sosyal medya hesabından isim vermeden geçen hafta partiden istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı hedef aldı.

Özkan'a 'arka kapı diplomatı' diyen Vural, Muharrem Erkek'in adaylığı açıklanmadan 5 gün önce Özkan'ın İYİ Partili Çanakkale Belediye Meclis üyesine istifa etmesi için makam teklif götürdüğünü ve Erkek'in kesin aday olacağını söylediğini öne sürdü.

Oktay Vural, "Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi..." dedi.

İlginç...

CHP Parti Meclisi 21 Aralık'ta Sayın Muharrem Erkek'i Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlemiş.

İlginç olan ise İYİ Partiden azledilmiş kendinden menkul “arka kapı diplomatı” aday tesbitinden 5 gün önce Çanakkale Belediye Meclis Üyemize istifa etmesi için… https://t.co/d0g989JiNH — Oktay Vural (@oktayvural) December 23, 2023

Vural'ın paylaşımına yanıt veren İbrahim Özkan ise söz konusu talebin İYİ Partili meclis üyesinden geldiğini belirterek "Komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim" dedi.

Özkan, Vural'a, şu soruları yöneltti:

"Siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB'de çalışmaya devam edecek mi? İYİ Parti'de pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz."

Sn. Vural ben komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim.

Paylaştığım gibi talep meclis üyenizden geldi.

Bu konulara gitmek istemesem de siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB çalışmaya devam edecek mi?

İYİ partide… https://t.co/XE0k5PTjrP — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 23, 2023