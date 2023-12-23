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İbrahim Özkan ve Oktay Vural arasında 'Muharrem Erkek'in adaylığı' tartışması

Kısa süre önce görevinden istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, dün CHP'nin Muharrem Erkek'i Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurmasıyla ilgili tartıştı.

Güncel
  • 23.12.2023 13:04
  • Giriş: 23.12.2023 13:04
  • Güncelleme: 23.12.2023 13:25
Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Özkan ve Oktay Vural arasında 'Muharrem Erkek'in adaylığı' tartışması

CHP'nin dün Muharrem Erkek'i Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklamasının ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, sosyal medya hesabından isim vermeden geçen hafta partiden istifa eden İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı hedef aldı.

Özkan'a 'arka kapı diplomatı' diyen Vural, Muharrem Erkek'in adaylığı açıklanmadan 5 gün önce Özkan'ın İYİ Partili Çanakkale Belediye Meclis üyesine istifa etmesi için makam teklif götürdüğünü ve Erkek'in kesin aday olacağını söylediğini öne sürdü.

Oktay Vural, "Nasıl öğrenmiş? Ön kapıdan mı? Kimden? Kimin eli kimin cebinde diyesim geldi..." dedi.

Vural'ın paylaşımına yanıt veren İbrahim Özkan ise söz konusu talebin İYİ Partili meclis üyesinden geldiğini belirterek "Komplocu meclis üyenizin talebini ilgili CHP yerel yönetimler Başkan yardımcısına ilettim" dedi.

Özkan, Vural'a, şu soruları yöneltti:

"Siz Hür ve Müstakilci olduğunuz için oğlunuz Ankara BB'de çalışmaya devam edecek mi? İYİ Parti'de pankart asan, broşür dağıtan o kadar emekçi genç varken diğer oğlunuzu İYİ Parti TBMM gruba danışman yapmanızı hangi siyasi ahlakla anlatabilirsiniz."

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde CHP ile iş birliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle görevinden istifa etmişti.

Kararın ardından  İBB İYİ Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullanmıştı.

Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili olmuştu.

İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Disiplin süreci devam ettiği sırada İbrahim Özkan partiden istifa ettiğini açıklamıştı. 

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