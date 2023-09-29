İçişleri Bakanı Yerlikaya: Şahinler çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla kamuoyunda 'Şahinler çetesi' olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 'Şahinler çetesi' olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 kişinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, operasyonlarda 16 adet ruhsatsız tabanca, 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildini belirtti.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

İSTANBUL MERKEZLİ 7️⃣ İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARLA ŞAHİNLER ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



ÇETE LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 4️⃣1️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️



ÇETELERİN, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ❗️



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/65UMfkxnS8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023

SARALLAR İLE ÇATIŞMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Liderliğini daha önceden Sedat Şahin'in yaptığı suç örgütü, kamuoyunda Sarallar ile düşman çeteler olarak biliyor. İki örgüt arasında yaklaşık 20 sene önce başlayan ve çok sayıda insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan çete savaşları, zaman zaman kamuoyu gündemine de gelmişti.