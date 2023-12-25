İçişleri Bakanlığı sistemi, CHP’li muhtarlara kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, muhtarlık sistemini İstanbul’un Yenişehir ve Saray mahallesi muhtarlarına kapattı. CHP üyesi iki mahalle muhtarı da yurttaşlara evrak veremiyor. Yenişehir Muhtarı Yiğit, "Halkın oyuyla seçildik, yetkimiz 31 Mart’ta bitiyor" diyor.

İsmail ARI

İçişleri Bakanlığı’nın muhtarlık sistemini İstanbul Ümraniye’deki Yenişehir ve Saray mahallesinin muhtarlarına kapattığı ortaya çıktı. İki mahalle muhtarı da 19 Aralık tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ni (MAKS) kapatması nedeniyle yurttaşlara evrak veremiyor.

AKP’li Ümraniye Belediyesi eylül ayında, Yenişehir Mahallesi’nin Finanskent Mahallesi ile Saray Mahallesi’nin ise bir bölümünün İnkılap, bir bölümünün ise Yamanevler Mahallesi ile birleştirilmesine karar verdi. Söz konusu işlem Ümraniye Belediye Meclisi’nde CHP’li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmdi.

Ancak 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimler beklenmeden İçişleri Bakanlığı iki mahalle muhtarına da muhtarlık sistemini kapattı.

İKİ MUHTAR DA CHP ÜYESİ

Oysa iptal edilen mahalleler, 2018’de oluşturulmuştu. Söz konusu mahallelerde AKP’nin düşük oy aldığı biliniyor. Üstelik bu mahallelere, milyonlarca liralık muhtarlık binaları da inşa edilmişti.

Yenişehir Mahallesi Muhtarı Erdal Yiğit ile Saray Mahallesi Muhtarı Aytaç Karasu Aksoy’un CHP’nin resmi üyesi olduğu, ayrıca iki mahalleden de CHP’ye rekor oy çıkması nedeniyle AKP’nin bu kararı aldığı ifade ediliyor.

YETKİMİZ 31 MART’TA BİTİYOR

İptal edilen Yenişehir Mahallesi Muhtarı Erdal Yiğit ise BirGün’e yaptığı açıklamada, "2018’de mahallem, ‘nüfus fazla’ diye başka mahalleden bölünerek oluşturuldu. Muhtarlık binamız daha yeni yapıldı, 1,5 milyon TL para harcandı. Halkın oyuyla seçilmeme rağmen 31 Mart yerel seçimlerini dahi beklemediler ve sistemi bize kapattılar. Bizim yetkimiz 31 Mart 2024 tarihine kadar devam ediyor. Yenişehir Mahalle Muhtarı olarak vatandaşıma evrak veremiyorum. Yetkilerimi elimden aldılar. Kaymakam ile görüştüm o ‘sistemin kapatılmaması gerekiyordu’ diyor. Dilekçe verdik ancak hâlâ bir sonuç yok" dedi.

Muhtar Yiğit şu sorularına yanıt beklediğini söyledi:

• Mahallemin Finanskent Mahallesi’ne bağlanma amacı nedir?

• Şimdi bu bir gereklilik ise 5 yıl önce neden bölünerek mahallem oluşturuldu?

• Seçilmiş bir muhtarın yetkilerini elinden nasıl alıyorsunuz?