İçişleri saldırısıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı: 9 asker 2 polis hakkında soruşturma izni istendi

Kayseri'den gasp edilen araçla İçişleri Bakanlığı’na düzenlenen saldırıya ilişkin müfettiş raporu tamamlandı. 11 personel hakkında soruşturma izni talep edildi. Kararı Kayseri Valiliği verecek.

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara'daki yerleşkesine gerçekleştirilen saldırıda ihmali olduğu değerlendirilen 9 asker ve 2 polis memuru hakkında adli soruşturma izni istendi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara'daki yerleşkesine düzenlenen saldırı ardından görevlendirilen Mülkiye müfettişlerinin incelemeleri sona erdi.

Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan raporda polis ve jandarmanın ihmalleriyle ilgili iki başlık belirlendi.

Başlıklardan ilki, 28 Eylül’de Kayseri'nin Develi ilçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ın gasp girişimine ilişkin düzenlendi.

Buna göre gasp girişimiyle Bozlağan’ın öldürülüp aracının gasp edilmesi olaylarının birlikte değerlendirilerek terör bağlantısı olabileceği ihtimalinin göz ardı edilmesi oldu.

İkinci başlık ise, Bozlağan’ın aracının gasp edildikten sonra plaka tanıma sisteminde (PTS) gerekli tespitlerin yapılmamış olmasıydı.

Saldırganlar, Bozlağan’ın aracını gasp ettikten sonra yaklaşık 11 saat boyunca otoyolları ve şehir merkezlerini kullanarak Develi’den Ankara’ya kadar geldi ancak PTS kayıtlarında gerekli tespitler yapılmadı.

GÖZLER VALİLİKTE

Müfettişler, hem gasp girişimi ve sonrasındaki gaspla ilgili terör bağlantısı değerlendirmesinin yapılmaması hem de plaka tanıma sistemine gerekli girişlerin yapılmaması nedeniyle 2’si polis 9’u jandarma, toplam 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istedi.

Hazırlanan raporun ardından soruşturma izni talebi, Develi ilçesinin bağlı olduğu Kayseri Valiliği'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Saldırganlar, Ankara'daki saldırıdan yaklaşık 11 saat önce Kayseri'nin Develi ilçesinde veterinerlik yapan Mikail Bozlağan'ı öldürerek aracını gasp etti. Saldırganlar, bu araçla Ankara'ya gitti.

1 Ekim günü İçişleri Bakanlığı yerleşkesinin Atatürk Bulvarı'ndaki girişi önüne hafif ticari araçla iki saldırganın düzenlediği saldırıda, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Saldırganlardan biri üzerindeki bombayı patlatarak hayatını kaybetti.

Diğer saldırgan ise silahlı çatışma sonucunda öldürüldü.