İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı

İçişleri Bakanlığı’na dün sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda iki polis yaralanırken iki saldırgan öldürüldü. Tepki yağan saldırıyı HPG üstlenirken saldırıya ilişkin pek çok soru ise yanıtlanmayı bekliyor.

Politika Servisi

Ankara’da TBMM’nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlendi. 2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, diğeri güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Saldırıda 2 polis yaralandı. Saldırıyı PKK bağlantılı HPG üstlenirken örgütten yapılan açıklamada, saldırıyı uyarı amaçlı yaptıkları savunuldu.

Saat 09.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan gri renkli bir araçtaki iki kişi, İçişleri Bakanlığı ana nizamiye girişi önünde durdu. Araç içerisinden çıkan bir kişi zırhlı nöbet kulübesi yanında, kendini patlattı. Patlama akabinde araçtan inen diğer kişi ise nizamiye girişinde bulunan personele uzun namlulu tüfek ile ateş açtı.

Bu saldırı esnasında bir polis memuru sol göğsünden yaralandı. Her iki bacağına şarapnel parçaları isabet eden polis memuru, hastaneye sevkinin ardından entübe edildi. Diğer polis memuru da, patlamanın etkisiyle sol göz altından ve her iki bacağından şarapnel parçalarıyla yaralandı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de erişim engeli ve yayın yasağı kararı aldı.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu belirterek, ‘‘Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir’’ açıklamasını yaptı. Sosyal medyadaki görüntüler hakkında da uyarılarda bulunan Yerlikaya, ‘‘Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık. Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler’’ ifadelerini kullandı.

Araçta yer alan şüpheli paketler de kontrollü biçimde patlatıldı. Öte yandan saldırganların kullandıkları hafif ticari aracı Kayseri’nin Develi İlçesindeki bir veterinerden gasp ettikleri ortaya çıktı. Veteriner Mikail Bozloğan’ı öldüren saldırganların gasp ettikleri 38 TP 962 plakalı araçla Ankara gittiği ve bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Veteriner Mikail Bozloğan’ın cansız bedeni ise köy yakınlarındaki boş bir arazide başından vurulmuş halde bulundu. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Şüpheli paketler kontrollü olarak patlatıldı. (Fotoğraf: AA)

EBABİL HESAP KAPATTI

Saldırı sonrası eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ‘Ebabil Harekatı’ isimli trol grubu ise saldırının ‘güvenlik zafiyeti’ olduğunu belirterek Yerlikaya’yı hedef alan paylaşımlar yaptı. Tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan Ebabil, paylaşımları silip hesabı kapattıklarını duyurdu. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı: “Bugün Ebabil Harekatı hesabından atılan tweet kabul edilemez! Bir çok arkadaşın admin olduğu bu hesap milletimizin ülkemizin ve devletimizin hassasiyetlerine sahiptir. Bunu asla kabul etmiyor ve Ebabil hareketinin sosyal medya hesabını kapatıyoruz.”

Ebabil Harekatı’nın Yerlikaya’ya yönelik çıkışları Soylu’nun ekibine dönük tasfiyelerin iktidar içinde yarattığı gerilimi ortaya çıkardı.

SALDIRIYA TEPKİ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te yaptığı konuşmada, ‘‘Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır’’ dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı nedeniyle, Bakan Yerlikaya’yı telefonla aradı. Saldırı ve yaralı güvenlik güçlerinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da meydana gelen hain terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terör bir insanlık suçudur. Kimden ve nereden gelirse gelsin ülke olarak hep beraber mücadele edeceğiz, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz! Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, tepkisini “Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır” şeklinde gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de X hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve “Saldırıyı etkisiz hâle getiren kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyor, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum” diye yazdı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini söyledi.

YANITLANMAYI BEKLEYEN SORULAR

Saldırıya ilişkin yanıtlanmayı bekleyen pek çok soru işareti bulunuyor. Saldırganların, gasp ettikleri arabayla Kayseri’den Ankara’ya nasıl ulaştıkları, neden İçişleri Bakanlığı’nın binasını seçtikleri, saldırının Meclis’in açıldığı gün gerçekleşmesinin ne anlama geldiği akla gelen ilk sorular. Saldırıyla ilgili güvenlik zaafı olduğuna vurgu yapan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen çevrelerin çıkışı da iktidar içinde gerilimin yansıması olarak ifade ediliyor. Saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgiler önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır.