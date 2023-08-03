İddia: AKP, Ankara için Hulusi Akar'ı düşünüyor

Gazeteci Fatih Altaylı, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar isminin de konuşulduğunu yazdı.

Yerel seçimler yaklaştıkça büyükşehir belediye başkanlıklarına kimlerin aday gösterileceği tartışmaları da hızlanıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara için devamlı farklı isimler yazılıyor.

Gazeteci, Fatih Altaylı bugünkü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için AKP içinde konuşulan isimlerden birinin de eski Milli Savunma Bakanı ve milletvekili Hulusi Akar olduğunu ifade etti.

Yandaş yazarlardan Zafer Şahin ise Süleyman Soylu'nun da Ankara için adının geçtiğini söylemişti.