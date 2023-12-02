Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İddia: AKP'nin İstanbul anketinden İmamoğlu çıktı

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla aday belirleme çalışmalarının hızlandıran Cumhur İttifakı'nın İstanbul anketinden mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun adı ilk sırada çıktı.

Güncel
  • 02.12.2023 09:30
  • Giriş: 02.12.2023 09:30
  • Güncelleme: 02.12.2023 09:43
Kaynak: Haber Merkezi
İddia: AKP'nin İstanbul anketinden İmamoğlu çıktı

Yaklaşık 4 ay sonra düzenlenecek seçimlerde CHP'nin İstanbul adayının Ekrem İmamoğlu olması neredeyse kesinleşirken Cumhur İttifakı'nın adayı henüz belli değil. Odatv'nin haberine göre AKP'nin İstanbul için yaptırdığı ankette en yüksek oyu yüzde 34 ile İmamoğlu aldı.

Odatv'nin ulaştığı anketin sonuçlarına göre “İstanbul Başkanı Kim Olsun” sorusuna katılanların yüzde 34,8'i Ekrem İmamoğlu dedi. Yüzde 30’u “Fikrim yok” derken yüzde 11.7 de “Adaya göre” ifadesini tercih etti.

Ankette aday yoklaması yapan AKP'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun adı öne çıktı.

KOCA ÖNDE ÇIKTI

İstanbul geneli aday potansiyeli ölçümlerinde yüzde 40 “oy veririm” çıkan Bakan Koca’nın önde olduğu anlaşıldı. Ankette Koca’yı yüzde 29 “oy veririm” ile Murat Kurum takip ederken, yüzde 20 de Tevfik Göksu aldı.

YÜZDE 27 KURUM'U TANIMIYOR

Gençler arasında aday potansiyelinde öne çıkan isim Murat Kurum gözükürken, Kurum’u Fahrettin Koca takip etti. Ancak Murat Kurum adına “tanımıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 27 iken bu oranın Fahrettin Koca’da yüzde 13 olduğu görüldü.

İmamoğlu’ndan ittifak açıklaması: Akşener ile işbirliğinin olabileceğini düşünüyorum
Özgür Özel duyurdu: Yerel seçimler için memnuniyet anketleri başlıyor
BirGün'e Abone Ol

 

 

 