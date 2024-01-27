İddia: Can Atalay’ın vekilliği haftaya düşürülecek
AYM'nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin önümüzdeki hafta düşürüleceği öne sürüldü.
Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin önümüzdeki hafta düşürüleceği iddia edildi.
Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre haftaya TBMM Genel Kurulu’nu AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetecek ve Atalay hakkındaki kararı okutacak.
7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ
Atalay, vekilliğin düşürüldüğü tarihten itibaren 7 gün içinde kararın anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla AYM’ye başvurabilecek. AYM de, iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlamak durumunda olacak.
ATALAY HAKKINDA MUHTEMELEN TAHLİYE VE İADE KARARI VERİLECEK
Konuyla ilgili AKP'li bazı yetkililerin değerlendirmesini de aktaran Kahvecioğlu, haberinde şu ifadelere yer verdi:
"Atalay’ın vekilliği düştükten sonra yeni bir işlemle AYM yeni bir karar ortaya koyacak. ‘Bu hak ihlâli, süregelen ara mahkeme kararına uygun bir işlem yapılmamasından kaynaklanıyor’ diyecek ve muhtemelen Atalay hakkında tahliye ve iade kararı verecek. Ardından bu kararı Meclis’e gönderecek, Meclis de bunun gereğini yapmak zorunda olacak.”
ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILMIŞTI
11 Ocak'ta Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için sürekli çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantı yapmışlardı.
CAN ATALAY DAVASI
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Atalay’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.
Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.
Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.
Anayasa Mahkemesince, Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İKİNCİ İHLAL KARARI
Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu.
Yapılan ikinci başvuruda yüksek mahkeme, Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine karar vermişti.
"Anayasa'nın 148. maddesinde sağlanan bireysel başvuru hakkının, daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması suretiyle ihlal edildiği" sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın ilgili mahkemesine gönderilmesine hükmetmişti.
Yerel mahkeme dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Atalay ile ilgili ikinci ihlal kararına da uyulmamasına karar vermişti.