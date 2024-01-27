İddia: Can Atalay’ın vekilliği haftaya düşürülecek

AYM'nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin önümüzdeki hafta düşürüleceği öne sürüldü.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin önümüzdeki hafta düşürüleceği iddia edildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre haftaya TBMM Genel Kurulu’nu AKP'li Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ yönetecek ve Atalay hakkındaki kararı okutacak.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

Atalay, vekilliğin düşürüldüğü tarihten itibaren 7 gün içinde kararın anayasaya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla AYM’ye başvurabilecek. AYM de, iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlamak durumunda olacak.

ATALAY HAKKINDA MUHTEMELEN TAHLİYE VE İADE KARARI VERİLECEK

Konuyla ilgili AKP'li bazı yetkililerin değerlendirmesini de aktaran Kahvecioğlu, haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Atalay’ın vekilliği düştükten sonra yeni bir işlemle AYM yeni bir karar ortaya koyacak. ‘Bu hak ihlâli, süregelen ara mahkeme kararına uygun bir işlem yapılmamasından kaynaklanıyor’ diyecek ve muhtemelen Atalay hakkında tahliye ve iade kararı verecek. Ardından bu kararı Meclis’e gönderecek, Meclis de bunun gereğini yapmak zorunda olacak.”

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILMIŞTI

11 Ocak'ta Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için sürekli çağrı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantı yapmışlardı.