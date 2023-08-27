İddia: IMF heyeti 6 yıl sonra Ankara’ya geliyor

IMF heyetinin Eylül ayında Türkiye’ye geleceği ve yılsonuna kadar Türkiye hakkında bir rapor hazırlayacağı öne sürüldü. İddiaya göre IMF heyetinin Türkiye ziyareti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından istendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ise iddiaları reddetti. IMF heyetine resmi bir teklifin bulunmadığı ancak heyetin teknik ve rutin bri ziyaret gerçekleştirebileceği ifade edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık hedef aldığı ve ‘artık borç veriyoruz’ dediği IMF heyetinin Ankara’ya geleceği öne sürüldü.

6 yıl aradan sonra Türkiye’ye gelecek olan heyetin Eylül ayında Ankara’da olması bekleniyor.

10Haber’den Erdal Sağlam’ın yazısına göre IMF, Türkiye hakkında bir rapor hazırlayacak.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 25’e çıkarmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in isteği üzerine IMF heyeti ile görüş alışverişi yapılacağı kaydedildi.

IMF TÜRKİYE RAPORU YAYINLAYACAK

IMF heyetinin gelişinde, özellikle orta vadeli program hedeflerinin tartışılması, önümüzdeki dönem yapılacakların kararlaştırılması ve IMF'in yılsonu gelmeden bir Türkiye Raporu yayımlaması bekleniyor. Ayrıca IMF’nin hazırlayacağı olumlu bir rapor ile piyasalarda var olan gücen eksikliğinin de katılmak istendiği belirtiliyor.

Sağlam’ın AKP’ye yakın kaynaklara dayandırdığına göre IMF ile Türkiye arasında resmi bir anlaşma yapılması beklenmiyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: TEKNİK VE RUTİN BİR ZİYARET GERÇEKLEŞEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığına yönelik açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı muhabirine bilgi veren Bakanlık yetkilileri, söz konusu iddiaların doğru olmadığını savundu. Ancak yetkililer IMF heyetinin Türkiye'ye 'teknik ve rutin' bir ziyaret gerçekleştirebileceğini ifade etti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IMF'ye yönelik resmi bir davetinin de bulunmadığı belirtildi.

Bakanlık yetkililerinin açıkladığına göre diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydedildi.