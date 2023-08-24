Merkez Bankası'nın faiz artışı kararına ekonomistlerden ilk yorum

Merkez Bankası politika faizini beklenenden 500 baz puan yüksek artırarak faizi yüzde 25'e çıkardı. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın kararının enflasyonu etkileyeceği görüşünde. İktisatçı Hayri Kozanoğlu, politika faizinde yapılan yüksek artışın, Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmininin yüzde 62'ye yükselmesi anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine çıkardı.

Ekonomistler kararın enflasyonu yükselteceği görüşünde hemfikir. BirGün yazarı ve iktisatçı Hayri Kozanoğlu, politika faizinde yapılan artışın Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin yüzde 62'lere çıkması anlamına geleceğini ifade etti.

Kozanoğlu, faiz artışının kaybedeninin Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kazananın ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay olduğunu belirtti.

Kozanoğlu şunları söyledi:

"Merkez Bankası politika faizini beklenenin üzerinde 750 puan artırdı. Metinde enflasyonun tahmin aralığının üst sınırında gerçekleşeceği söyleniyor. Bu da Merkez Bankası'nın 2023 enflasyon tahminini %62’ye yükseltmesi anlamına geliyor. Piyasalar nezdinde 750 puan faiz artışının; Kazananı:Cevdet Akçay Kaybedeni:Gaye Erkan Temel faiz tezi çöpe atılanı: Artık onu da siz söyleyin."

Merkez Bankası politika faizini beklenenin üzerinde 750 puan artırdı.

Metinde enflasyonun tahmin aralığının üst sınırında gerçekleşeceği söyleniyor.

Bu da MB’nin 2023 enflasyon tahminini %62’ye yükseltmesi anlamına geliyor. — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) August 24, 2023

"YAPISAL REFORMLARLA DESTEKLENMESİ GEREKİR"

Ekonomist Mahfi Eğilmez ise sürecin yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Eğilmez, "Merkez Bankası politika faizinin % 25'e yükseltilmesi, faiz hala enflasyonun çok altında olsa da, insanlarda doğru politikalara dönüş umudu yarattığı için kurda gerilemeye yol açtı. Yeterli olmasa da olumlu bir adım. Yapısal reformlarla desteklenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

MB politika faizinin % 25'e yükseltilmesi, faiz hala enflasyonun çok altında olsa da, insanlarda doğru politikalara dönüş umudu yarattığı için kurda gerilemeye yol açtı. Yeterli olmasa da olumlu bir adım. Yapısal reformlarla desteklenmesi gerekir. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 24, 2023

"SIKILAŞTIRMA BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR"

Güldem Atabay'da politika faizinin beklenenin 500 baz puan üzerinde artırıldığına dikkat çekti. Atabay, enflasyon konusunda uyardı. Atabay ayrıca Merkez Bankası'nın faiz artışının süreceğini açıklarken herhangi bir beklenti koymadığına dikkat çekerek bu durumun belirsizliği sürdürdüğüne vurguda bulundu.

Atabay şunları söyledi:

TCMB'den olumlu sürpriz faiz artışı:+750 baz puanla %25. Beklentinin 500 baz puan üzerinde.



"Basit metin net mesajlar: Kademeli faiz artışı yanında miktarsal sıkılaştırma ve sadeleşme devam edecek. 2023 TÜFE'nin %62 etrafına daha yakın olacağı ekiyle. Uzun zamandır ilk ferahlık. Merkez Bankası, faiz artışlarına devam edeceğini açıklarken, beklenti seviyesi koymuyor. Dolayısıyla %25 faiz henüz %65-70 enflasyonla mücadele etmeye yetmeyeceği gibi %35-40 aralığına çıkması halinde dahi faiz seviyesi yetersiz kalma riski taşımakta. Bu açıdan da belirsizlik devam ediyor."