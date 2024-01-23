İddia: Jorginho Beşiktaş'a önerildi

Arsenal'in orta saha oyuncusu Jorginho'nun menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

Orta saha arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Arsenal'de fazla forma şansı bulamayan İtalyan orta saha Jorginho, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş'ın, Fernando Santos'un da onay vermesinin ardından Jorginho ile ilk teması kurduğu ve görüşmelerin olumlu başladığı kaydedildi.

HEDEF EURO 2024

2021'de Chelsea'den Arsenal'e transfer olan Jorginho, son iki sezonda yedek haline geldi. EURO 2024'te İtalya Milli Takımı'nda yer alabilmek için düzenli olarak forma giymeyi hedefleyen Jorginho'nun da Beşiktaş'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

2018'de Napoli'den Chelsea'ye transfer olan Jorginho, 2021'de hem Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş hem de İtalya Milli Takımı ile aynı yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

Jorginho o yıl UEFA tarafından 'yılın en iyi futbolcusu' seçilmişti.