İddia: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için 35 bin TL kira ödeniyor

İstanbul’da ev bulamadığını belirterek fiyatların ‘müthiş’ pahalı olduğu söyleyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, şu an oturduğu ev için aylık aidat ile birlikte 49 bin TL ödediği ve daireye Merkez Bankası tarafından aylık 35 bin TL ödendiği iddia edildi.

İstanbul'da 'müthiş' pahalı olduğu gerekçesiyle ev bulamadıkları için annesinin evine yerleştiklerini açıklayan Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın şimdi oturduğu ev için aidatla birlikte yaklaşık 49 bin lira ödendiği ileri sürüldü.

Türkiye’de çok ciddi bir barınma krizi yaşanırken, Erkan'ın “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” açıklaması sosyal medyada tepki çekmişti.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; Erkan için kiralanan ve brüt 270 metrekare olan daireye Merkez Bankası tarafından aylık 35 bin lira kira ödeniyor.

KDV ve 7 bin liralık aidat ile birlikte aylık ödeme 49 bin lirayı buluyor.

Haberde Erkan’ın bankanın “Başkanlık Lojmanı’’ olmasına rağmen; küçük çocuğu nedeniyle burayı uygun bulmadığı da belirtildi.

"SAUNA, BUHAR ODASI, SPOR SALONU..."

Hafize Gaye Erkan için daire kiralanan sitede, fitness salonu, sauna, buhar odası, kafeterya, yüzme havuzu ile 1.500 metrekarelik kapalı spor salonu bulunuyor.

Toplam 359 konutun olduğu sitede, 8 bin 500 metrekarelik yapay gölet, 4 bin ağaçtan oluşan orman alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, tenis kortu ile basketbol sahası da var. Sitede çok katlı blokların yanı sıra villalar da yer alıyor. Çok katlı bloklarda daireler 27-30 milyon liraya, villalar ise 55-60 milyon liraya satılıyor.

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ERKAN NE DEMİŞTİ?

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Hakan'a konuşan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kira artışlarına ilişkin açıklamasında, İstanbul'da ev bulamadıkları için annesinin evine yerleştiklerini söylemişti.

Erkan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ayrıca kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz."