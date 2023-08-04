IKBY'de parlamento seçimi tarihi belli oldu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde parlamento seçimi 25 Şubat 2024'te yapılacak.

IKBY Başkanlık Sözcüsü Dilşat Şahap düzenlediği basın toplantısında, geçen sene ertelenen parlamento seçimlerinin 25 Şubat 2024'te yapılacağını duyurdu.

Rudaw'ın haberine göre bir gazetecinin “Kürdistan Yurtseverler Birliği seçim günü için belirlenen tarihi destekliyor mu?” sorusuna yanıt veren Şahab, tarih için tüm tarafların mutabık kaldığını belirterek, “KYB sadece seçim tarihini desteklemekle kalmıyor aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın Kürdistan Bölgesi'nin statüsünü korumak için attığı tüm adımları destekliyor” dedi.

Dilşad Şahab, KDP ve KYB’nin seçimlerinin tarihi hakkında herhangi bir teklifte bulunmadığını belirterek, “Ancak iki taraf da Başkan tarafından belirlenen tarih üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Diğer partilerden de herhangi bir öneride bulunulmadı” diye ekledi.

İl genel meclisi seçimlerinin ne zaman yapılacağına ise henüz karar verilmedi.