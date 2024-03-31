İki aday da eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi
Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı eşit oy alınca, muhtar kura yöntemiyle belirlendi.
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinin Gazelli Mahallesinde sandıktan şaşırtıcı sonuç çıktı. 120 seçmen yerel yöneticilerini seçmek için Gazelli İlkokulu'nda kurulan sandığa gitti.
SANDIKTAN EŞİT SONUÇ ÇIKTI
120 oydan 114'ü geçerli sayılırken mevcut muhtar Hüseyin Erden ile muhtar adayı Adnan Memiş 57'şer oy aldı.
KURA ÇEKİLDİ
Adayların oy sayılarının eşit çıkması dolayısıyla muhtar, kura sonucu belirlendi.
Sandık başkanı tarafından çekilen kurada adı çıkan Adnan Memiş Gazelli Mahallesinin yeni muhtarı oldu.