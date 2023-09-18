İki kadın öldü, bir kadın darbedildi

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor. Kocaeli’de 23 yıllık evliliğin ardından boşanma aşamasında olduğu Gülseren Gökdemir'i vahşice katleden Cemalettin Gökdemir intihar etti.

Olay Darıca’da yaşandı. Cemalettin Gökdemir, evli olduğu Gülseren Gökdemir ile boşanma aşamasında oldukları sırada caddede karşılaşarak tartıştı. Cemalettin Gökdemir, Gülseren Gökdemir’i bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaçarken kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yere yığıldı. Gülseren Gökdemir, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

BİR AY ÖNCE TANIŞMIŞLAR

Bursa’da da bir kadın katledildi. Osmangazi ilçesinde önceki gün saat 14.00 sıralarında Nurgül D. ile Tuncay Şener arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Şener yanında getirdiği tabancayla Nurgül D.’yi başından vurdu. Ardından da aynı silahla intihar etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurgül D. ile Şener’in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. N.D. ve Şener'in daha 1 ay önce tanıştığı ortaya çıktı.

DAKİKALARCA ŞİDDET

İstanbul Bakırköy’de de bir erkek eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darbetti. Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet isimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle kadına şiddet uyguladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı Barış D.’yi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.