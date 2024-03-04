İktidar kulisi: Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılacak

Emeklilere bayramda verilecek ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan iktidarın, tepkiler üzerine yeni bir zam yapacağı iddia edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilere yönelik yaptığı açıklamalarına tepkiler devam ederken, ikramiyeyi 3 bin TL olarak açıklayan iktidarın tepkiler üzerine yeni bir hamle yapacağı ileri sürüldü.

Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in iktidar kulislerinden aldığı son bilgilere göre; Erdoğan, Pazartesi günü (bugün) yapılacak kabine toplantısından sonra emekli ikramiyelerine yönelik bir açıklama yapacak.

Çetingüleç, "Buna göre Erdoğan'ın bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarılmasını duyuracağı öne sürülüyor. Böylece 2023 yılında 2 bin TL olan ikramiyeye 5 kat zam yapılmış olacak. İktidar kanadından kulislere yansıyan bilginin doğru çıkması halinde emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 10'ar bin TL, yani toplamda 20 bin TL ikramiye alacak" diye yazdı.

***

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam önerisine kapıyı kapatmış, bütçede emeklilere daha fazla kaynak ayırmanın imkansız olduğunu savunarak yurttaşlardan 'sabır' istemişti.

Erdoğan, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum" diye konuşmuştu.