İktidar yurttaşın cebine 'yol' yaptı

Yılbaşında yol ve köprülere yapılan zammın yurttaşa yükü, bütçe gerçekleşmeleri ile ortaya konuldu. Ocak 2023’te 14,2 milyon TL olan yol ve köprü geliri, Ocak 2024’te ise yüzde 157’lik artış ile 36,5 milyon TL’ye fırladı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında hemen her alanda büyük hak gaspları ile karşı karşıya kalan yurttaşlar, paralı yollar nedeniyle ulaşım hakkını kullanırken dahi iki kere düşünmek zorunda kaldı. Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken yurttaşlar, yüksek ulaşım maliyetlerine de katlanmak zorunda bırakıldı. Ücretli yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretleri yüzde 75’lere varan zamların ardından 2024 yılında cep yaktı.

Merkezi yönetim bütçe verileri de fahiş yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük geliri gözler önüne serdi. Yol, köprü ve tünellerden 2024 yılının ocak ayında elde edilen gelir, 2023 yılının ocak ayına oranla yüzde 157 arttı.

GELİRDE ÇARPICI ARTIŞ

Merkezi yönetim bütçe verilerine göre, 2024 yılının ocak ayında yol, köprü ve tünel ücret gelirleri kayıtlara, 36 milyon 520 bin TL olarak geçti. Ocak 2024 yılında yol, köprü ve tünel ücretlerinden toplanan para, Ocak 2023’te toplanan 14 milyon 244 bin TL’yi ikiye katladı. Yol, köprü ve tünel ücretlerinden 2024 yılının ocak ayında elde edilen gelirde 2022’nin ocak ayına göre yaşanan artış ise yüzde 2 bin 507 oldu.

2024 yılı itibarıyla uygulanan zamlar ile ocak ayında 36,5 milyon TL’ye kadar fırlayan yol, köprü ve tünel gelirlerinde 2023 yılında da rekor üstüne rekor kırıldı. Merkezi bütçeye yol, köprü ve tünel ücretlerinden toplanan para, bazı aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 14,2 milyon TL

• Mart: 38,2 milyon TL

• Mayıs: 16,6 milyon TL

• Temmuz: 29,7 milyon TL

• Eylül: 24 milyon TL

• Kasım: 82,8 milyon TL

• Aralık: 115 milyon TL

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FAHİŞ ÜCRETLER

2024 yılı itibarıyla bazı yol ve köprülerde otomobiller için uygulanan tarife şöyle kaydedildi:

• Osmangazi Köprüsü: 290 TL

• Avrasya Tüneli: 80 TL

• 1915 Çanakkale Köprüsü: 295 TL

• Gebze-Orhangazi-İzmir: 710 TL

• Ankara-Niğde Otoyolu: 210 TL

• Malkara-Çanakkale Otoyolu: 410 TL