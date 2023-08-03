İktidardan Disney Plus hamlesi: Lisans iptali gündeme gelebilir

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesi hakkında konuşan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Disney Plus'ın, "Atatürk" dizisini cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle bu yıl 29 Ekim’de tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunma kararından vazgeçmesi hakkında konuştu. Platformun yetkililerini komisyona çağıracaklarını belirten Yayman, lisans iptalinin de gündeme gelebileceğini söyledi.

Yandaş Sabah Gazetesi'ne konuşan Yayman, Disney Plus'un aldığı kararı 'Türk milletine yapılmış bir hakaret' olarak niteledi. Platformun yetkililerini komisyona çağırıp iptal gerekçesini soracaklarını açıklayan Yayman, “Disney Plus’ın lisans iptali dahil, bant daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz” dedi.

Yayman, şunları söyledi:

"Bu kararı asla kabul etmiyoruz. Bu karar Türk milletine yapılmış bir hakarettir. Tüm dünyaya örnek olmuş tarihi şahsiyet hakkında bu tavır asla kabul edilemez. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin kurtuluş ve bağımsızlığının simgesidir. Bu tavır 85 milyona yapılmış bir tavırdır. Ulus aşırı dijital ağların kendilerini toplumların milletlerin üzerinde görmesi yeni bir vesayet düzeni doğurmaktadır. Bu vesayet düzeni asla kabul edilemez. Kimse kendini Türk milletinin üzerinde göremez."