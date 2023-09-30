İktidarın asgari ücret zammı 2 ayda eridi, emekçiler yine aç

Türk-İş’in verilerine göre eylülde açlık sınırı, asgari ücretti solladı. Asgari ücretin yaklaşık 2 bin lira üstüne çıkan açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu. Bankalar 350,5 milyar TL kâr ederken yurttaşın banka borcu trilyonları buldu.

Emek Servisi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) eylül ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 13 bin 334 lira, yoksulluk sınırını 43 bin 433 lira olarak hesapladı. ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın Eylül 2023 sonuçlarına göre Ocak 2021'den Eylül 2023'e kadar geçen sürede 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı tam 5 katına çıktı. Gıda fiyatları eylül ayında aylık yüzde 9,31, yıllık ise yüzde 84,04 arttı. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 17 bin 336 lira olarak kaydedildi. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 9,31 arttı.

Türk-İş'ten yapılan değerlendirmede, şu ifadelere yer verildi: “Enflasyon, resmi verilerin ötesine geçen bir gerçeklikle günlük yaşam üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Emeğin milli gelirden aldığı payın giderek gerilemesinin bir sonucu olarak yoksul daha da yoksullaştı. Bu süreçte, artan ücret gelirine rağmen devam eden yüksek fiyat artışları hayat pahalılığını dayanılmaz noktalara taşıdı. Dolaylı vergilerdeki artış, gelir vergisinde giderek yükselen oranlar ücretli çalışanların gelirlerini aşındırdı. Gelir politikasında esas olması gereken, gelirlerin gerçek enflasyon seviyesinden daha fazla artması.”

BANKAYA KÂR, HALKA BORÇ

Yurttaşlar borç içinde yüzerken bankalar ise kârına kâr katıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin ‘Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ raporuna göre bankacılık sektörünün net karı 350 milyar 589 milyon lira oldu. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 37,8 artarak 10 trilyon 449 milyar 872 milyon liraya çıktı. Tüketici kredileri 1 trilyon 442 milyar 648 milyon TL olurken bireysel kredi kartı borçları ise 924 milyar 236 milyon TL. Verilerde takipteki alacaklar da dikkat çekici boyutta. Takipteki toplam tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı borcu ise 38 milyar 895 milyon lira.