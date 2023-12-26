İlaç kuyruğu tedaviyi aksattı

İlaç kuruna yapılan son zam da kanser hastasına çare olmadı. Akıllı ilaçlar başta olmak üzere pek çok ilaca erişimdeki zorluklar, hastaların tedavilerini aksatıyor. Hastalar "Hayati önem taşıyan ilaçlar yok" diyor.

Sibel BAHÇETEPE

İlaç kuruna yapılan yüzde 25’lik zam dün itibarıyla uygulanmaya başladı. 17.55 TL’ye sabitlenen ilaç kurunu yeterli bulmayan ilaç firmalarının çoğunluğu ithal olan ilaçları Türkiye’ye getirmekten kaçınacağı ve bunun da var olan sorunların devam etmesi anlamına geldiği belirtildi. Bu durum özellikle kanser hastalarını mağdur edecek. Akıllı ilacını aylardır bulamadığını anlatan akciğer kanseri hastası 35 yaşındaki S.K. adlı hasta "Tedavim için kullanmam gereken akıllı ilaca ağustos ayında 36 bin avro ödeme yaptım ancak ilacıma hâlâ ulaşamadım" derken, böbrek kanseri bir hastasının da iki gündür eczane eczane gezdiği ve ilacına ulaşamadığı kaydedildi.

Yaklaşık 2.5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören S.K. adlı hasta, tedavisinde kullanması gereken akıllı ilaca ulaşamadığını anlattı. Hasta, kanser tedavisi gördüğünü anımsatarak "Tedavime, önce protokolde olan ilaçlarla başlandı, kemoterapi gibi... Sonrasında doktorum akıllı ilaca geçebileceğimi, kemoterapinin etkili olmadığını söyledi. Ancak 6 aydır ilacımı ulaşamadım" dedi. Ağustos ayında söz konusu 6 kutu akıllı ilaç için 36 bin avro ödeme yaptığını anlatan hasta özetle şunları söyledi: "Bu ilacı alabilmek için Türk Eczacıları Birliği’ne ücret ödedim ancak buna karşın ilaç gelmedi. ‘Aracı firmanın evrak eksiği varmış, hükümlülüklerini yerine getiremediği için bekletiyorlarmış’ denildi. Sonrasında yapılan testlerde doktorum lezyonda ilerleme görülmediği için ‘Akıllı ilaç için biraz daha bekleyelim’ dedi. Ben de ilacım gelmeyince TEB’e dilekçe yazarak paramı geri aldım. Ben ve benim gibi kim bilir kaç insan var? Bu ilaçları bulamıyoruz, aylardır problem çözülemedi. 6 ay sonra yeniden kontrollerim var, yapılacak tetkikler sonrası doktorum akıllı ilacı kullanmam gerektiğine karar verirse o zaman ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü ilacı bulmak sorun. Almaya kalksam gelir mi, alabilir miyim bilmiyorum. Ölümcül hastalığın tedavisi için beklenilen ilaçlar ne yazık ki parası alınmasına rağmen gelmiyor."

YAŞAMAK İÇİN

Eczacı Cem Kılınç, böbrek kanseri hastasının ilacını da iki gün aradıklarını belirterek, ilacı sosyal medya hesabından paylaştı ve "2 gündür tüm Türkiye’de şu ilacı arıyoruz. Bulamama sebebimizse gelecek 25 bin TL’lik zam. Zam Pazartesi gelecek. Hastaya ilaç şimdi lazım. Ama elindeki ilacı sadece bir meta olarak gören firma ilacı eczanelere vermiyor. Zammı bekliyor hasta, yaşamak için" paylaşımı yaptı.

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GERÇEK AVRO KURUNUN ÇOK GERİSİNDE

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Zeki Salih Özcan da şu değerlendirmeyi yaptı: "En büyük sorun ürün fiyat belirlemesinde kullanılan avro kurunun gerçek kurla arasında oluşan farkın büyümesi. 16 Aralık itibari ile kuru yüzde 25 artırarak 17,5 TL ye yükseltildi. İthal gelen ilaçlar özellikle kurun yetersiz kalması sebebi ile maliyetleri kurtaramadığını düşünerek az miktarda ya da ara ara ürünü getiriyorlar. Birçok yeni molekül ilacı firmalar getirmiyorlar. Akıllı ilaçların bedelleri çok yüksek ilaçlar. SGK geri ödeme sistemine dahil edilmiyorlar. Parası olan hasta bu ilacı temin edip daha sonra mahkeme yolu ile ilacın bedeli kurumdan talep ediyor. Çoğunlukta kazanıyor ama bu da ayrı bir süreç, herkesin yapması mümkün değil."