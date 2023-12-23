İktidarın iş bilmezliği yurttaşı ilaçsız bıraktı!

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan Euro kurunun yüzde 25 artması ve bu zammın 25 Aralık itibarıyla geçerli olacak olması nedeniyle yurttaşın ilaca erişimi zorlaştı. CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, bu konuda acil önlem alınması gerektiğine vurgu yaparak "Kur fiyatının açıklandığı günden beri eczacılar kara kara düşünüyor. Arada 10 gün var ve bu ilaçları bekleyemeyecek durumda olan hastalar var. Vatandaşla oyun oynuyorlar" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ilaç kur fiyatının güncellenmesi sonrasına yaptığı yazılı açıklamada, ilaç fiyatları için belirlenen 17,55 liralık Euro kurunun yürürlüğe girmeden açıklanmasının yurttaşın ilaç bulamamasına sebep olduğunu kaydetti.

İlgezdi, "Belirlenen ilaç Euro kuru, reel kur olan 31,61 TL’nin çok altında kaldı. Kur fiyatının yürürlüğe girmeden açıklanmasıyla birlikte ilaç firmaları ve depolar zaten kısıtlı sayıda verdikleri ilaçların tedarikini tamamen kesti. Zamlı fiyattan satabilmek için 25 Aralık’ı bekleniyor. İktidarın basiretsizliği, iş bilmezliği yüzünden vatandaş günlerdir ilaç bulamıyor" diye konuştu.

Kur seviyesinin güncel kurun çok altında olduğuna dikkat çeken İlgezdi, "Zaten 600 kalem ilaç piyasada bulunamıyordu söz konusu kur güncellemesi derde derman olmayacak. Bu sorun katlanarak devam edecek. Olan yine vatandaşa olacak. İnsanlar merdivenaltı üreticilerin kucağına itiliyor. Kanser ilaçlarında bunu gördük" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi / Depophotos

"VATANDAŞIN HAYATIYLA OYNUYORLAR"

CHP’li İlgezdi, kararın yürürlüğe girme tarihi 25 Aralık olarak belirlendiği için depolardan ilaç akışının durma noktasına geldiğini bu konuda acil önlem alınması gerektiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Kur fiyatının açıklandığı günden beri eczacılar kara kara düşünüyor. Arada 10 gün var ve bu ilaçları bekleyemeyecek durumda olan hastalar var. Vatandaşla oyun oynuyorlar. Devlet kararları ciddiyet ister planlama ister. AKP iktidarında planlama ve ciddiyeti hiçbir zaman göremedik ama bu çok hayati bir konu, ilaç tedariki şakaya gelmez vatandaşın hayatıyla oyun oynayamazsınız.

İlaç ulaşılabilir bulunabilir olması gerekir, devletin asli görevi vatandaşını hayatta tutmaktır. Aksi durumda birçok ilaç firması Türkiye piyasasından tamamen çekilebilir. Geçmiş yıllarda bu durumu deneyimledik. Bir an önce yerli ilaç sanayi destekleri artırılmalı üretime geçilmesi gerekiyor. Her konuda dışa bağımlı bir ülke haline geldik. Vatandaşın sağlığını korumak, tedaviye ve ilaca erişimini sağlamak devletin görevidir. Liyakatsiz atamalarla yönetilen devletin geldiği durum budur."