İlerici Enternasyonal’den İsrail’e silah satışını durdurma hamlesi: Türkiye’den 15 imza

İlerici Enternasyonal öncülüğünde 13 ülkeden 218 milletvekili, görev yaptıkları ülkelerin İsrail’e silah ve mühimmat satışını durdurmak için her türlü çabayı göstereceklerini beyan ettiler.

İlerici Enternasyonal’in (Progressive International) öncülüğünde 13 ülkeden toplam 218 milletvekili yaşadıkları ülke yönetimlerinin İsrail ile olan ticaretlerini sonlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını beyan eden bir mektup kaleme aldı.

Açık mektupta vekiller, “İsrail’e yönelik silah ambargosunun ahlakî boyuttan yasal boyuta taşındığını” söyledi.

Açık mektupta, TBMM'de görev yapan 14 DEM Partili 1 de CHP'li toplam 15 milletvekilinin imzası da yer aldı. TBMM'de görev yapan ve mektuba imza atan milletvekiller şu şekilde: Sezai Temelli, Sevilay Çelenk, Cengiz Çandar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu, Burcugül Çubuk, Özgül Saki, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kamuran Tanhan, Halide Türkoğlu, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, George Aslan, Adalet Kaya, İbrahim Akın ve Semra Gökalp Çağlar.

"İsrail'in uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etmesine ortak olmayacağız" ifadelerinin yer aldığı bildirinin tam metni şöyle:

"Biz, aşağıda imzası bulunan parlamenterler olarak, ülkelerimizin İsrail Devleti'ne silah satışına son vermesi konusundaki kararlılığımızı beyan ediyoruz.

Ülkelerimizin sattığı bombalar ve mermiler Filistinlileri öldürmek, sakat bırakmak ve mülksüzleştirmek için kullanılmamalıdır. Ancak kullanılıyor: Ülkelerimiz tarafından üretilen ya da gönderilen ölümcül silahların ve parçalarının, İsrail’in Filistin’e yönelik Gazze ve Batı Şeria’da, 30 binden fazla insanın hayatına mal olan saldırılarına yardımcı olduğunu biliyoruz.

Bekleyemeyiz. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail Devleti'ne karşı Soykırım Sözleşmesi davasında verdiği ara kararın ardından, silah ambargosu ahlaki bir gerekliliğin ötesine geçerek yasal bir zorunluluk haline geldi.

İsrail'in uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etmesine ortak olmayacağız. UAD, İsrail'in öldürmemesini, zarar vermemesini ya da '(Filistinlileri) Fiziksel yok oluşu sağlamak üzere tasarlanmış yaşam koşullarına kasten maruz bırakmamasını' emretmiştir.

Bunu reddediyorlar. Bunun yerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin 'zaten insani bir kabus olan durumu katlanarak arttıracağı' uyarısında bulunduğu, Refah kentine yönelik planlı saldırıya devam ediyorlar.

Bugün biz bir duruş sergiliyoruz. Ülkelerimizin İsrail'i silahlandırmasını durdurmak için kendi yasama organlarımızda derhal ve koordineli bir şekilde harekete geçeceğiz."

Mektuba Avusturya'dan 16, Belçika'dan 5, Brezilya'dan 14, Kanada'dan 2, Fransa'dan 76, Almanya'dan 6, İrlanda'dan 1, Hollanda'dan 2, Portekiz'den 5, İspanya'dan 35, Birleşik Krallık'tan 39, ABD'den 2 parlamenter imza verdi.