İliç'te maden faciası: Bursa Su Kolektifi'nden Bakanlık önünde protesto

Bursa Su Kolektifi, Erzincan İliç'te meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı maden faciasıyla ilgili önlem almayan yetkilileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, facianın ülkenin her yerinde yaşanma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

Bursa Su Kolektifi, Erzincan İliç'te meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı maden faciasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, söz konusu felaketin Türkiye'nin her yerinde yaşanma ihtimali olduğu vurgulanırken Bursa'da yürütülen benzer projelerle ilgili bilgi verildi.

Bursa Su Kolektifi'nin açıklaması şöyle:

"Bugün İliç'te yaşanan felaketin benzerleri her an Türkiye'nin her yerinde yaşanabilir. Benzer yüzlerce proje başka bölgelerde tehlike saçmaya devam ediyor. Bunlardan birisi Kirazlıyayla'da Meyra Maden'ciliğin Kurşun, Bakır, Çinko Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı projesi. 4 yıldır mücadele edilen projenin atık barajı heyelan bölgesinde kuruldu. Şimdi durduruldu ama tehlike devam ediyor. Yağışlarla beraber orada da bir kayma meydana gelebilir ve önce Sariyar Deresi sonra Yenişehir Ovası zehirlenebilir.

Diğer bir projede Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Altın Madenciliği projesi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2022 Ekim ayında, bitişik iki ruhsat sahasında Koza Altın 25 hektar altında kaldığı gerekçesi ile ÇED Gerekli Değildir başvurusu yapmıştı. İtirazlar sonuç verdi ve Valilik ÇED Gereklidir kararı verdi. Firma 2 ruhsat alanında başarılı olamayınca bu sefer 2023 Ağustos ayında yeni bir ruhsat alanı için ÇED Gerekli Değildir kararı için başvuru yaptı. 6 aya yakın bir süredir Bursa Valiliği evrak tamamlanıyor eksikler düzeltiyor diyerek dosyayı bekletiyor. Eksiklerin tamamlanmadığını dün İliç'te Çöpler Altın Madeni Kompleksinde gördük. Orhaneli'de Altın Madeni projelerine izin vermeyin. Ruhsatları iptal edin."