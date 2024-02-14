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İliç'te toprak altında kalan 6 işçinin kimliği açıklandı

Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 9 işçiden 6'sının kimliği açıklandı.

Güncel
  • 14.02.2024 14:56
  • Giriş: 14.02.2024 14:56
  • Güncelleme: 14.02.2024 15:01
Kaynak: Haber Merkezi
İliç'te toprak altında kalan 6 işçinin kimliği açıklandı

Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen ve 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtilen faciada göçük altında kalan 9 işçiden 6'sının kimliği belirlendi.

DHA'nın aktardığına göre bu işçilerin isimlerinin; Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.

YOĞUN YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. 

Maden ocağına giriş çıkışlar ise güvenlik önlemi altında yapılıyor. Jandarmanın tedbir aldığı bölgede ocağa gelenler kimlik kontrolü sonrası içeri alınıyor.

Göçük altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürüyor. 

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