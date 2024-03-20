İliç'teki maden faciası: 1 mühendis daha tutuklandı

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 1 mühendis daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 8 zanlı tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Güncel 20.03.2024 16:19 Giriş: 20.03.2024 16:19

Güncelleme: 20.03.2024 16:25 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA