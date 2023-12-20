İmam bu kez anaokulunda!

ÇEDES projesi kapsamında imamların ilkokul ve ortaokulda derslere girmesine yol açan uygulama ile bu kez de anaokulunda öğrencilere 'sunum' yapıldı. Proje kapsmaında Kocaeli Karamürsel Anaokulu‘nda cami imamı çocuklarla bir araya geldi.

Mustafa KÖMÜŞ

İmamların ilkokul ve ortaokulda derslere girmesine yol açan "Çevreme Duyarlıyım ve ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında bu kez Kocaeli’nde bir anaokulunda çocuklara ‘sunum yaptı.’

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES protokolü kapsamında Kocaeli Karamürsel Anaokulu‘nda cami imamı çocuklarla bir araya geldi.

“Yardımseverlik ve merhamet” konulu etkinlikte öğrencilerle buluşan Karamürsel Ulu Camii İmamı Osman Akbaş dersin ardından anaokulu öğrencilerine ikramda bulundu.

Anaokulu yetkililerinin duyurusunda cami imamına teşekkür edildi. Ayrıca velilerin katılımıyla Filistin’e yardımcı olabilmek için bağış kampanyası düzenlendi.

BirGün’ün ulaştığı okul müdürü konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu uygulama ÇEDES protokolü kapsamında gerçekleşti. Derse girme söz konusu değil. 10-15 dakikalık bir etkinlik oldu sadece. Bize yakın olan camiden geldi hoca. ‘Yardımseverlik ve merhamet’ konusu işlendi. Bunun yanı sıra veliler de geliyor."

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İmamın öğrencilerle bir araya gelmesi tepki çekti. change.org internet sitesinde etkinliğe karşı "Laik, bilimsel, kamusal eğitim talep ediyoruz" başlıklı imza kampanyası başlattı. Kampanyaya yaklaşık 18 bin imza atıldı.

Kampanyada ÇEDES Projesi kapsamında okullarda öğrencilere “manevi danışman” adı altında imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur’an kursu hocaları tarafından değerler eğitimi verildiği belirtildi. Okullarda zorunlu seçmeli din dersleriyle birlikte laik eğitimin hedef alındığı vurgulandı.

Kampanya ile okullara imam atanmasını sağlayan ÇEDES Projesi’nin, zorunlu seçmeli din derslerinin, anaokullarında mescit açılması yönündeki kararların iptal edilmesi istendi.