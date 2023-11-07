İmambakır Üküş: ‘İzin vermiyoruz’ dediğim Kemal Bey değil, bu işi tezgahlayanlardı

CHP Kurultayı’nda birinci tur oylamasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun çekilmesiyle ilgili tartışmalar sırasında “İzin vermiyoruz. Mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz” diye bağırdığı anlar ortaya çıkan İmambakır Üküş, “izin vermiyoruz” diye bağırdığı kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Kurultay'da genel başkanlık seçiminin ilk turunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na “İzin vermiyoruz. Mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz” diye bağırdığı anlarla gündeme gelen İmambakır Üküş, söz konusu videoda bağırdığı kişinin Kılıçdaroğlu olmadığını söyledi.

Enver Aysever'in sorularını yanıtlayan Üküş," ‘İzin vermiyoruz’ dediğim kişi Kemal Bey değil, bu işi tezgahlayan kişilerdi” diye konuştu.

Üküş, CHP içerisinde resmi bir görevinin olmadığını gönüllü olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun çekilmemesinde ise kendisinin bir rolünün olmadığını Malatya'dan gelen depremzede bir muhtarın kullandığı ‘Eğer çekilirseniz size hakkımı helal etmem’ ifadesinin etkili olduğunu öne sürdü.

"2009'DAN BERİ KEMAL BEYİN YANINDA OLAN BİRİSİYİM"

Üküş, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun 2009 yerel seçim kampanyasından bu yana yanında olan kişilerden biriyim. 2009’da Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanı’ydı. Ercan Karakaş ile biz İstanbul Gerçeği olarak SODEV’de pek çok etkinlikler yaptık. O günden bugüne Kemal Bey ile birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

“Kemal Bey’in çekilme kararında etkileyen ne ben ne de diğer partili yöneticiler oldu" diyen Üküş, şöyle konuştu:

"Birincisi zaten oylama başlamıştı Kemal Bey geldiğinde. Onların hesabı şuydu: Kemal Bey çekildi haberi yayılacak ve 50-100 oyda kalacaktı. Biz her şeye rağmen Kılıçdaroğlu ile yol yürümek isteyenleri görmek istedik. 536 kişi çekildi denilen Kemal Bey’e oy verdi. İkincisi de Malatya’dan gelen depremzede bir muhtar ‘Eğer çekilirseniz size hakkımı helal etmem’ dedi.”

"PARTİ ÖRGÜTÜNDEN ARKADAŞLAR KONUŞMAMI İSTEDİ"

İmambakır Üküş, birinci tur oylamasının ardından Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşmaya ilişkin ise şu sözleri sarf etti:

"Örgütlerden arkadaşlar benden onlar adına konuşmamı istedi. Kemal Bey’e ‘Bu yola siz tek başınıza çıkmadınız. Siz bu örgütün iradesini yok sayarak, belediye başkanları ile karar alamazsınız’ dedim. ‘İzin vermiyoruz’ dediğim kişi Kemal Bey değil, bu işi tezgahlayan kişilerdi.”