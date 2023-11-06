Kılıçdaroğlu’na ‘adaylıktan çekilmeyin’ baskısının görüntüleri ortaya çıktı

CHP 38. Olağan Kurultayı’ndaki genel başkanlık seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylıktan çekilmeyin' şeklinde baskı gördüğü açığa çıktı. Görüntülerde gazeteci İmambakır Üküş’ün “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” diye bağırdığı görüldü.

CHP 38. Olağan Kurultayı’ndaki genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda Özgür Özel’in gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun neden yarıştan çekilmeyerek ikinci tura gittiğine dair yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in yayımladığı görüntülerde gazeteci İmambakır Üküş’ün “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” diye bağırdığı görüldü.

Sevinç, paylaşımına, "İşte o olay… CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan “çekilemezsin” baskıları…" notuyla paylaştı.

Şaban Sevinç ayrıca TV100'deki programda yaşananlara ilişkin bilgiler de aktararak, şunları söyledi:

"Ekrem Bey, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini tavsiye etti ‘Efendim çekilirseniz sizi de Onursal Genel Başkan ilan ederiz’ diye kendisine bir tavsiyede bulundu çünkü 2. turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Kemal Bey bunu kabul etti ve çekilme kararını yakın arkadaşlarına iletti. Ancak bir gazeteci var İstanbul’da Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı gibi, o Sayın Kılıçdaroğlu’nun kolunu tutarak ‘Sakın çekilmeyin, biz izin vermiyoruz’ demiş. Onun ardından Gamze Akkuş İlgezdi ve Neslihan Hancıoğlu’da duygusal bir şekilde ağlamışlar ve ‘Çekilmeyin, vuruşa vuruşa kaybedelim’ demişler, bunun üzerine Kemal Bey fikrini değiştirmiş."

İşte o olay…

CHP Kurultayında ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmesi tartışmaları ve Kemal beye yapılan “çekilemezsin” baskıları… #ChpKurultayı



“Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize…” pic.twitter.com/qsGbn403Fn — Şaban Sevinç (@sabansevinc2) November 6, 2023

NE OLMUŞTU?

4 Kasım Cumartesi günü başlayan kurultayda yapılan genel başkanlık seçimlerinin ilk turunda her iki aday da salt çoğunluğun oyunu alamamıştı. 682 delegenin oyunu alarak 2 oyla salt çoğunluk barajının altında kalan Özgür Özel’e karşılık Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. Seçimlerin ikinci turunda ise Özgür özel oy sayısını 130 artırarak 812 oyla Genel Başkanlık koltuğuna oturmuş, Kılıçdaroğlu ise 536 oya gerilemişti.

İkinci tur oylamasının başlamasından hemen önce Kılıçdaroğlu’nun yarıştan çekileceğine dair bazı açıklamalar gelse de bunlar hemen düzeltilmişti.