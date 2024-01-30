İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi'ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurucu başkanı olduğu ‘B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın Tiran’da düzenlenen üçüncü zirvesine katıldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj’ın da katıldığı zirvede konuşan İmamoğlu, “Kasım 2021'de İstanbul'da 23 belediye başkanı ile Balkanlar'da iş birliği ve diyalog tohumları ekerek başladık. O günden bu yana, 55 kişilik büyük bir aile olduk” dedi. “Önemli ve kritik bir bölgede birlikte yaşıyoruz” dedi.

B40 Balkan Şehirleri Ağı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2021 yılının kasım ayında kuruldu. B40 Ağı’nın kurucu başkanlığını ve ilk ev sahipliğini, yine Kasım 2021’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. İmamoğlu; kriz yönetimi, turizm, ekonomi, kültür gibi alanlarda iş birliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek amaçlarıyla kurulan B40 Ağı’nın dönem başkanlığını, Ocak 2023’te önceki Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis’e devretti. Atina’dan sonra üçüncü dönem başkanlığı ise Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj’a geçti.

B40 Kurucu Başkanı İmamoğlu, “Kentsel dayanıklılığın artırılması ve krizlere yanıt verilmesi” başlığıyla düzenlenen “B40 Tiran Zirvesi” açılış töreni için, Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitti. Maritim Hotel Plaza’da gerçekleştirilen zirveye, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da katıldı. B40 Ağı’nın ilk iki yılını anlatan video gösterimiyle başlayan zirvede, açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Begaj, İmamoğlu, B40 2024 Dönem Başkanı Veliaj ve Atina Belediye Başkan Yardımcısı Paris Charlaftis yaptı.

“B40 yolculuğuna, Kasım 2021'de İstanbul'da 23 belediye başkanı ile Balkanlar'da iş birliği ve diyalog tohumları ekerek başladık” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

“23 BELEDİYE İLE BAŞLAYAN YOLCULUĞUMUZ"

O günden bu yana, 55 kişilik büyük bir aile olduk. Aramıza üçüncü kez katılan tanıdık yüzlerin yanı sıra, ilk kez katılan belediye başkanlarını da görüyorum. Ailemizin yeni üyelerine içtenlikle hoş geldiniz diyorum. B40 bölgesel iş birliği ve dayanışmaya yönelik böyle bir girişim. Bu, bizim için bir ayrıcalıktı. ‘Daha iyi iş birliği, daha iyi gelecek’ sloganıyla yola çıkan İstanbul Zirvesi, ortak sorunların ele alındığı ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı faydalı bir şehir diplomasisi platformu oldu. Şehir diplomasisinin temel amaçlarından biri, iş birliği kanalları oluşturarak, barış ve istikrara katkıda bulunmaktır. Bu hedefi, üye kentler arasında eşitlik ilkesi doğrultusunda, uygulamaya başladık.

"GENÇLİK ZİRVESİ’, BALKANLARIN DÖRT BİR YANINDAN GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRDİ"

B40’ın, bir belediye girişiminin ötesine geçmeyi hedefleyerek, vatandaşlarla kapsayıcı faaliyetlerde bulunmasını istiyoruz. Balkanların dört bir yanından gençleri bir araya getiren ‘Gençlik Zirvesi’, bu tür faaliyetlere iyi bir örnektir. İlk yılın sonunda önemli bir ilerleme kaydettiğimize inanıyorum. Belediye başkanlarımız arasında yakın bağlar kuruldu ve iş birliği için kapılar ardına kadar açıldı. Bu nedenle B40'ı kurduk. Tematik çalışma gruplarımız da iklim değişikliği, akıllı şehirler, ekonomik ve kültürel iş birliği, yerel demokrasi ve göç gibi alanlarda değerli katkılarda bulundu. ‘B40 Balkan Şehirleri Parkı’, bu etkileşimlerin somut bir sembolü olarak duruyor.

"TİRAN'IN LİDERLİĞİNDE B40'IN DAHA DA BÜYÜK İLERLEME KAYDEDECEĞİNE İNANCIM TAMDIR"

Kendisi, vizyoner ve çalışkan bir belediye başkanıdır. Tiran'da iklim değişikliği, dijital dönüşüm ve girişimcilik konularında etkileyici programlar yürütüyor. Bu çalışmalardan çıkarılan dersler, ‘Kentsel dayanıklılığın artırılması ve krizlere yanıt verilmesi’ konusuna odaklanan B40 Tiran Zirvesi'ni büyük ölçüde zenginleştirecektir. Ayrıca, Tiran'ın uluslararası etkileşimlerini artırma çabaları da takdire şayandır. Tiran, ‘2022 Avrupa Gençlik Başkenti’ olarak, önemli bir sorumluluğu başarıyla yerine getirmiştir. Bu deneyimin, bir sonraki ‘B40 Gençlik Zirvesi'ne çok şey katacağına inanıyorum. Tiran'ın liderliğinde B40'ın daha da büyük ilerleme kaydedeceğine inancım tamdır. Bu zorlu ama bir o kadar da önemli rolü üstlenen dostum Erion'a en iyi dileklerimi sunuyorum.

"ÖNEMLİ VE KRİTİK BİR BÖLGEDE BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Önemli ve kritik bir bölgede birlikte yaşıyoruz. Balkanlar, muazzam bir potansiyel barındırıyor. Turizm, ticaret ve yatırım yolları şehirlerimizden geçiyor. Bu da bizi B40 aracılığıyla, daha yakın iş birliği kurmaya teşvik ediyor. Her bir B40 üyesi, bu ortaklıklardan fayda sağlayacaktır. Balkanlar'daki neredeyse tüm başkentler, üyelerimiz arasında yer alıyor. Hedefimiz, tüm bölgeyi kapsamak. Bölgemizin enerji krizi, doğal afetler ve düzensiz göç gibi ciddi sorunlarla da karşı karşıya olduğunu söylemeye gerek yok. Kovid krizinin etkileri, hayatlarımız üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Şehirlerimizin dayanıklılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak, bizim için temel bir görevdir. Bu nedenle, bu yılki zirvenin temasını son derece anlamlı buluyorum. Bu zirve aracılığıyla ortak sorunları tespit edeceğimize ve şehirlerimizi dayanıklı ve sağlıklı hale getirme yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Ortak geleceğimizin refahı; sürdürülebilir çözümlere, dijital dönüşüme, gençlere öncelik verilmesine, sağlıklı vatandaşlara ve yerel demokrasinin güçlendirilmesine bağlıdır.

"ORTAK HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"

B40, bu alanlarda değerli çalışma gruplarına ve faaliyetlere sahiptir. Sizi temin ederim ki, ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmaya kararlıyız. Aramızda çeşitli büyüklükte ve özellikte şehirler var. Bu sayede birbirimizin deneyimlerinden öğrenebiliyoruz. Bu bağlamda, çalışma grubu toplantılarımızdan birinde, özellikle altyapı ve metro sistemlerimizin inşası konusunda İstanbul'daki deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. B40 Tiran Zirvesi'ne katılarak, ağımıza olan inançlarını gösteren tüm dostlarımıza en içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum”

CUMHURBAŞKANI BEGAJ: “ARNAVUT’UN EVİ, TANRI’NIN VE MİSAFİRİNDİR”

Sözlerine “Arnavut’un evi, Tanrı’nın ve misafirindir” atasözüyle başlayan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj da Balkanlar’ın dünya coğrafyasındaki ve tarihindeki yerine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Yerel yönetimlerin demokrasiler için önemine vurgu yapan Begaj; şeffaf yönetim, çok seslilik ve iş birliklerine açık olma kavramlarının bu kapsamda öne çıktığını görüşünü dile getirdi. Begaj, siyasetçilerin ve yerel yöneticilerin gelecek nesillere temiz şehirler bırakmakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

B40 Ağı Kurucu Başkanı İmamoğlu’na teşekkürlerini sunan Tiran Belediye Başkanı Veliaj da İstanbul Sarıyer’deki kilise saldırısı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Açılış konuşmalarının ardından Kurucu Başkan İmamoğlu, B40 2024 Dönem Başkanı Veliaj’a ‘B40 Parkı’ temalı plaketi sundu.

İMAMOĞLU’NDAN TİRAN BELEDİYESİ ZİYARETİ

Bölgesel iş birlikleri konulu panellere ev sahipliği yapan zirvede, B40 Ağı Daimi Sekreteri Barbaros Büyüksağnak tarafından, “Yeni B40 Organizasyon Yapısı Ve Çalışma Esasları Belgesi” sunumu gerçekleştirildi. Sunumun ardından, B40 Ağı üyesi belediye başkanları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Zirvede, katılımcı şehirlerin yöneticileri tarafından, “B40 Tiran Zirvesi Deklarasyonu” imzalandı. İmamoğlu, deklarasyon sonrasında Tiran Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Veliaj, konuğu İmamoğlu’nu tarihi belediye binası önünde bando eşliğinde karşıladı. Veliaj, İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberindeki heyeti, makam odasında ağırladı.

B40’IN DOĞUM YERİ: İSTANBUL

B40, 29-30 Kasım 2021 tarihlerinde 23 şehrin katılımıyla gerçekleşen, “B40 İstanbul Zirvesi” sonucunda kuruldu. 23 kurucu şehirle yolculuğuna başlayan B40, 2023 yılının Ocak ayında Atina’da düzenlenen zirveye kadar, üye sayısını 48’e çıkardı. 2023 yılında B40 Dönem Başkanlığı görevini devralan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis liderliğinde, ağa üye şehir sayısı 55’e yükseldi. B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın dördüncü zirvesinin, 2025 yılının ocak ayında, Saraybosna’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

B40 AĞI ÜYESİ ŞEHİRLER

Türkiye: İstanbul, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ.

Arnavutluk: Durres, Tiran.

Bosna-Hersek: Belene, Laktasi, Saraybosna, Zenica.

Bulgaristan: Belitsa, Burgas, Dimitrovgrad, Kardzhali, Karlova, Karnobat, Plovdiv, Rakovski, Sliven, Sofia, Stara Zagora, Svilengrad, Troyan, Veliko Tarnovo.

Hırvatistan: Pula, Split, Zagreb

Yunanistan: Acharnes, Alexandropolis, Atina, Chania, Karditsa, Kilkis, Lefkada, Mytilene, Orestiada, Patras, Pella, Thessaloniki.

Kosova: Priştina, Prizren.

Karadağ: Kotor, Niksic, Podgorica.

Kuzey Makedonya: Kisela Voda, Prilep, Saraj, Skopje.

Romanya: Constanta, Fierbinti-Targ, Galati.

Sırbistan: Belgrad, Nis.