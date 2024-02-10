İmamoğlu ile Saadet Partisi adayı arasında sohbet: "Burada olduğumuzu bilin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Birol Aydın ile karşılaştı. İkili kısa süre sohbet ederken İmamoğlu, "Hem İBB adına hem şahsım adına yapabileceğim bir şey olursa başkanım burada olduğumuzu bilin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmapaşa’daki gezisi sırasında Saadet Partisi'nin İBB başkan adayı Birol Aydın ile karşılaştı. Bir cenazeden çıkan Aydın ile İmamoğlu arasında kısa bir sohbet geçti.

Aydın'ın "İyi bir yarış olacak" sözüne İmamoğlu, "İnşallah, hem kurumsal olarak hem de şahsen olaki yaşacağınız bir problem olur sorun olur telefonun ucunda olduğumu bilmenizi isterim. Bunu bütün adaylara söylüyorum. Sizi de arayacaktım ama böyle yüz yüze oldu daha da güzel oldu" diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu, Aydın'a "Hem İBB adına hem şahsım adına yapabileceğim bir şey olursa başkanım burada olduğumuzu bilin. Sizi de tebrik ederiz başarılar dileriz. Partinize ve size hayırlara vesile olsun" dedi.

İMAMOĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ

İki hafta önce yaptığı bir konuşmada İmamoğlu'nu eleştiren Aydın, İstanbul'un sorunlarını İmamoğlu'nun çözemeyeceğini belirterek "Kendisi nice fedakarlıklarla 2019'da altın tepside sunulan fırsatı hoyratça heba etmekte ne derece mahir olduğunu gösterdi" demişti.