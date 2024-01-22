İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan ifadelerine "Bizi izlemeye devam etsin" sözleriyle yanıt verdi. Erdoğan, İBB Başkanı'nı sıklıkla İstanbul'a hizmet etmemekle suçluyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef alan ifadelerine yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizi izlemeye devam etsin" dedi.

Enstitü İstanbul İSMEK Eğitmenler Zirvesi'ne katılan İmamoğlu, programın çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın kendisini hedef alan sözleri sorulan İmamoğlu, seçim kampanyası dönemini bu hedef almalara yanıt vermekle geçirmeyeceğini ifade ederek, "Bizi izlemeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Ocak Cumartesi günü partisinin İstanbul ilçe adaylarını açıkladığı etkinlikte yaptığı konuşmada, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere ana muhalefet partisini ve İBB Başkanı'nı hedef almıştı.

İstanblu'un hizmet alamadığını savunan Erdoğan, "Son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruk kaldı. Bu güzel şehir, 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. İstanbul'un yönetimini devralanlar, temel atmama töreniyle başladılar" diye konuşmuştu.

Erdoğan, devamla şunları söylemişti: "Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. Bu güzel şehir 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. İstanbul hırsı boyunu aşanların oyuncağı haline gelmeyi hak etmiyor. İstanbul beceriksizlikleri hak etmiyor."