İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a gönderme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ mağdurları ile AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum arasındaki gerilime ilişkin bir soruyu yanıtladı. Kurum'a yönelik "Toplumla yüz yüze gelmek biraz alışkanlık ister" diyen İmamoğlu, "Bir alışma dönemi yaşayacak, zaten o kadar yaşayacak. 31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a yönelik, "Toplumla yüz yüze gelmek biraz alışkanık ister. Biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

TOKİ mağdurları, İstanbul’da Murat’a Kurum’u protesto etti. Bir kadının, "Babam kanserden öldü üzüntüsünden, annemi ev sahibi çıkardı, 6 senedir mağduruz" sözleri sonrası Kurum, "Bir dakika öyle bir şey yok" diyerek kameraya eliyle müdahale etti.

Pendik Kent Lokantası'nın açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Murat Kurum ile TOKİ mağdurları arasındaki gerilime ilişkin bir soruya İmamoğlu, "Toplumla yüz yüze gelmek, her zaman burun buruna sohbet etmek biraz alışkanlık ister. Diyalog biçimi kolay değildir. Biraz zamana ihtiyacı var. Bir alışma dönemi yaşayacak, zaten o kadar yaşayacak. 31 Mart'tan sonra görevine geri döner herhalde."

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a “Beykoz'da arsam yıkıldı, 5 yıldan beri kentsel dönüşüme girecekti. Kurtarın bizi” diyen kadının sözleri de İmamoğlu'na soruldu.

Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin, "İlk gün sordurdum, böyle bir yer yok. Buradan çağrı yapıyorum. Hanımefendi lüften bizi arayın. Ben tatilde değilim, İstanbul'dayım. Beni gün içinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olduğuna inanacağım" ifadelerini kullandı.