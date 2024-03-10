İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a sert sözler: Milletin fakirliği senin alay konun değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Kent Lokantaları'nı hedef alan AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a tepki göstererek, "Karşımızdaki geçim sıkıntısı çeken İstanbullulara 'Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin' diyecek kadar vicdan yoksunu bir adaydır. Utanma duygusu da yok, yüzleri de kızarmıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Proje Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Kent Lokantaları hakkındaki sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "O kadar ağırıma gitti ki. Uyuyamadım, canım sıkıldı. Benim yaptığım bu hizmeti eleştirdiği için ağırıma gitmedi, milyonlarca insanın çektiği geçim sıkıntısının bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez diye ağırıma gitti. Bir de gelmiş İstanbul'a aday olacak, işine bak sen" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Milletine nasıl bu kadar yabancılaşır bir belediye başkan adayı, emeklilerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, işçilerin bu soğukta neden 4 kap yemek sırası beklediğini anlayamaması ağırıma gitti. Bir yanıyla da halktan uzaklaşmasını garipsedim ama en baştaki uzaklaşmış zaten."

MURAT KURUM'A YANIT

"Bu şehirde, bu memlekette herkesi fakirleştirdiniz" diyen İmamoğlu, "Orta direkmiş, yok ettiniz. Bir bakanı 'Uçuracağız ekonomiyi' demişti. Evet, doğru. Uçurumdan aşağıya uçurdunuz bizi. Öbürü de 'Gözümüzün ışıltısınız görüyor musunuz?' demişti. Ne kendi kaldı ne gözünün ışıltısını görebildik. Karşımızdaki geçim sıkıntısı çeken İstanbullulara 'Ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin' diyecek kadar vicdan yoksunu bir adaydır kardeşim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Kurum'a yönelik "İnşallah 31 Mart'ı çıkarırsın, ben endişeliyim" dedi ve ekledi: "Utanmazlık bu, başka bir şey değil. Utanma duygusu da yok, yüzleri de kızarmıyor. Bu utanmazlığın hesabını vereceksin. Milletin fakirliği senin alay konun değil. 16 milyondan özür dileyene kadar bunu sana hatırlayacağım. Benden değil, milletten özür dileyecek" dedi.

İSTİFA YANITI

Murat Kurum'un "Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sen Gümüşhane'de definecilere izin vererek 12 bin yıllık gölü yok ettirdin ya! TOKİ mağdurları her gün bir yerde gösteri yapıyor. Daha İliç'te 9 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılamadı. 50 defa istifa etmen gerekirken... Acaba istifa etmesine gerek bırakmadan Ekrem'e karşı bunu aday yapalım da kestirmeden bunu yollayalım mı dediler, onu düşünmüyor değilim."

MURAT KURUM NE DEMİŞTİ?

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, İBB'nin Kent Lokantaları hakkında şunları söylemişti:

"İstanbul'daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul'da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. 2 gece de açılır. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk."