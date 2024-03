İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanlığı'na: "Bunların husumeti, bu millete her türlü sıkıntıyı verir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan ile birlikte halk buluşmasına katıldı.

Çelik, Emecan ve kendisinin Bahçelievler’de tarih yazacağını belirten İmamoğlu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılıp, parası İBB’den kesilecek olan Bakırköy-Kirazlı metro hattının ‘tren hikayesini’ kamuoyu ile paylaştı. “Bakırköy-Kirazlı hattının ihalesi gereği, İBB’yle geçmişte yaptıkları protokol gereği, bu hattın trenlerini, yani araçlarını Bakanlığın alması gerekiyordu” diyen İmamoğlu, “Hat bitiyor ve bizim arkadaşlarımız defalarca, ‘O hattın trenlerini sizin almanız gerekiyor, protokol bu şekilde’ demelerine rağmen, trenlerini almadılar. Şimdi hattı bitirecekler. Olan trenlerle biraz seyrek seferlere başlayacağız. Ama biz mecburen, hattı teslim aldıktan sonra trenlerin alımına geçeceğiz. Be Allah'ın adamı, ya sen bakanlıksın, milletin bütçesiyle iş yapıyorsun. Ben, İBB’yim. Ben de milletin bütçesiyle iş yapıyorum. Birbirine hasım gibi davranmak… Böyle bir ahlakı, bizim memleketimiz vallahi görmedi, billahi görmedi. Bunların husumeti var ya, bunların husumeti, bu millete her türlü sıkıntıyı verir. Allah korusun bunların husumetinden. Ama ben size söyleyeyim. Vallahi billahi, vız gelir tırıs gider. Biz neleri aşmadık? Bu sorunları da aşarız. Aşarız be kardeşim, aşarız. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarız be kardeşim, şaşarız” ifadelerini kullandı.

. Şirinevler Şehit Yarbay Cesur Parkı’nda, yağmur altında gerçekleştirilen buluşmada konuşan İmamoğlu, “Bu sokaklardan geçerken ama işimden dolayı ama sosyal sorumluluklarından dolayı, kim derdi ki, bir gün gelecek ve ben burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size hitap edeceğim. Bunu kimse tahmin edemez” dedi.

“ÜÇÜMÜZ BİRLİKTE BAHÇELİEVLER’DE TARİH YAZACAĞIZ”

Bir köy çocuğu olarak İBB Başkanı olmasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete borçlu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Onun için bu millete borcumuz çok. Bu devlete, bu topraklara, bu cennet vatana borcumuz çok. Borcumuzu ödemek için hizmet edeceğiz. Onun için buradayız. Benim gibi Emine Gülizar Emecan Hanım da onun için burada” dedi. Emecan ile birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bir Bahçelievler sakini olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Aramızda kalsın; Bahçelievler hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Şimdi hem Gülizar Emecan bir Bahçelievlerli ve bir kadın mühendis olarak hem Özgür Çelik bir Bahçelievlerli ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı olarak, üçümüz birlikte Bahçelievler'de tarih yazacağız, tarih. Bahçelievler Bahçelievler eminim bu fırsatı, bu ekibe verecek” diye konuştu. Bahçelievler’le birlikte; Bakırköy'de, Maltepe'de ve Üsküdar'da 4 kadın belediye başkan adayının İstanbul tarihinde ilk kez seçileceğine inandığını ifade eden İmamoğlu, “Ben biliyorum; ben dursam onlar durmayacak” şeklinde konuştu.

“ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTINI 18 MART’TA AÇIYORUZ”

Çanakkale Zaferi'nin 109’uncu yıldönümünde Ataköy-İkitelli metro hattını hizmete açacaklarını vatandaşlarla paylaşan İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Bunun bir bölüm durakları da Bahçelievler'de. Biliyorsunuz değil mi? Ataköy-İkitelli metro hattımız şimdiden İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun. Çobançeşme'de, Doğu Sanayi’de ve İhlas Yuva istasyonlarında sizlere hizmet edecek. Bir başka metro hattı daha var uzun yıllardır süren, ama şükürler olsun bitti. Bunu Bakanlık yapıyor. Zamanında Bakanlığın yapmasına karar verilmişti. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı. Biliyorsunuz değil mi? Şimdi son aldığımız bilgiye göre, 10 Mart'ta açılışını yapıyorlar. Tabii takdir edersiniz ki, beni davet etmeyecekler. Önemli değil. Davet etmeyecekler ama ne yapacaklar biliyor musunuz? O hattın parasını, bizim bütçemizden kesecekler. Çünkü Bakanlığın yaptığı bu hatların, geçmişten bugüne şehrin içindeki metro hatlarının parasını, Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden kesiyorlar. Fakat geçmişte, yani biz göreve gelmeden önce, bu hatların ücretleri, oradaki biletlerden elde edilen gelir üzerinden kesiliyordu. Dolayısıyla 15-20 yıla yakın sürede bunun paraları kesiliyordu.”

“BİZİ YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR, ÖYLE Mİ? YAHU BİZ SİZİ YILDIRACAĞIZ, BIKTIRACAĞIZ”

“Sonra biz göreve geldik. Sabiha Gökçen hattını açtılar, hatırlar mısınız? 1,5 sene oluyor. O hattı açtılar. Tam 5,5 milyar lirayı bizim bütçemizden ne kadar zamanda kestiler biliyor musunuz? 10 ayda. 10 ayda, 5,5 milyar lira. Şimdi bu Bakırköy-Kirazlı hattının iki olayını size hatırlatayım, vicdanınıza koyun, dursun. Bir; bu hattı açıyorlar, teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Şehrimize yapılan her iyi yatırım değerli. Ama bunun da parasını bizden, bütçemize zarar verecek şekilde kesecekler. Sanki İBB Kaf Dağı’nın ardında bir belediye ya da Patagonya'da bir belediye. Bu ne devlet adabına uyar ne insanlığa sığar. Ama bizi yıldırmaya çalışıyorlar, öyle mi? Yahu biz sizi yıldıracağız, yıldıracağız, bıktıracağız, bıktıracağız, bıktıracağız kardeşim.”

“BAKANLIK, PROTOKOL GEREĞİ ALMALARI GEREKEN TRENLERİ ALMIYOR”

“Bir konu daha var. Bu Bakırköy-Kirazlı hattının ihalesi gereği, İBB’yle geçmişte yaptıkları protokol gereği, bu hattın trenlerini, yani araçlarını Bakanlığın alması gerekiyordu. Bakın hat bitiyor ve bizim arkadaşlarımız defalarca, ‘O hattın trenlerini sizin almanız gerekiyor, protokol bu şekilde’ dememize rağmen, trenlerini almadılar. Şimdi hattı bitirecekler. Olan trenlerle biraz seyrek seferlere başlayacağız. Ama biz mecburen, hattı teslim aldıktan sonra trenlerin alımına geçeceğiz. Ya be Allah'ın adamı, ya sen bakanlıksın, milletin bütçesiyle iş yapıyorsun. Ben, İBB’yim. Ben de milletin bütçesiyle iş yapıyorum. Birbirine hasım gibi davranmak… Böyle bir ahlakı, bizim memleketimiz vallahi görmedi, billahi görmedi. Bunların husumeti var ya, bunların husumeti, bu millete her türlü sıkıntıyı verir. Allah korusun bunların husumetinden. Ama ben size söyleyeyim. Vallahi billahi, vız gelir tırıs gider. Biz neleri aşmadık? Bu sorunları da aşarız. Aşarız be kardeşim, aşarız. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarız be kardeşim, şaşarız.”

“MİLLET O İMZAYI CUMHURBAŞKANLIĞI’NA ATTIRACAK KARDEŞİM”

“Bakın; başka bir şeyi daha söyleyeyim. Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı. Her şey hazır. Gümbür gümbür yaparız orayı, gümbür gümbür yaparız. Ama 1,5 seneyi aşkın süredir, bir Cumhurbaşkanlığı onayı var. Ne kefil oluyor, ne başka bir şey. Sadece imza. İmza atmıyor ki, ihalesini yapıp başlayalım. Ama bu millet, İstanbul'da öyle bir oy farkı yapacak ki, öyle bir oy farkı yapacak ki. Milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Millet, o imzayı, Cumhurbaşkanlığı’na attıracak kardeşim. Artıracak değil mi? Bitti.”

“NE BAKAN KALDI NE IŞILTI KALDI”

“Bakanın biri, 2021’de dedi ki, ‘Türkiye uçacak, uçacak’ dedi. Evet, uçuyor. Ama uçurumdan aşağı uçuyor. Bakın bir başka bakan ne dedi? ‘Gözlerimdeki ışıltıya bakın. 6 ay sonra Türkiye uçacak’ dedi. Hatırlıyor musunuz? Ne bakan kaldı ne ışıltı kaldı. Arkadaş, bu lafları ben söylesem, milletin huzuruna çıkamam biliyor musun? Vallahi yüzüm kızarır. Ama ben, bunların yüzünün kızardığını da görmedim. Dolayısıyla ben size söyleyeyim benim sevgili hemşehrilerim; ekonomiyi bu hale getiren, bir kişi, bir kişi. Haklı mıyım? ‘Yetki sizde, sorumluluk bizde.’ Bak öyle diyor. Yetki onlarda ama sorumluluk sizde. Bu işler o kadar kolay değil. Bu millet, hani var ya yazar kasadan Z raporunu çıkarır, bu millet o Z raporunu çıkaracak, sana 31 Mart'ta öyle bir ders verecek ki. Bu ders, bu ders hayat pahalılığını bize dayatanlara, 31 Mart'ta tarihin en büyük sandık dersi olacak mı? İşi, gücü bırakıp, esas işlerini bırakıp bakanları, osu, busu, hepsi İstanbul'a koşmaya başladı. Farkında mısınız? Birkaç haftaya kalmaz, 1-2 hafta içinde o da gelir, o da gelir. Onlara, ‘Yahu işi gücü bırakıp İstanbul'a koşacağınıza, esas işinizle uğraşın’ diyeceğiniz o dersi, 31 Mart'ta sandıkta vermeye hazır mısınız?”