İmamoğlu: Pazartesi bir metro daha açacağız

İBB Başkanı İmamoğlu, Çekmeköy'de seçmene hitap etti. İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden İmamoğlu, "Pazartesi bir metro daha açacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy'de halk buluşmasında konuşuyor.

Görevde oldukları beş yıl boyunca gerçekleştirdikleri hizmetlere vurgu yapan İmamoğlu, 18 Mart Pazartesi günü bir metro açılışı daha yapacaklarını bildirdi. İmamoğlu, "Beş yıl boyunca İBB koridorlarını kişiye özel imar çıkarmalara kapattık. 5 yılda onların yaptıklarının beş misli iş yaptık" dedi.

İstanbul'un rantçılara bırakılamayacağını söyleyen İmamoğlu, "Bu şehir, 'İstanbul benim sevdamdır' diye sihirbazlık yapıp, çocuklarımızın geleceğini çalanlara bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, özetle şunları söyledi: "Çok çalışacağız ve kazanacağız. Onlar diyor ki; 'tam gaz geri gidelim.' Biz de diyoruz ki; tam yol ileri. Diyoruz ki; İstanbul için hep birlikte bu ittifaktan yana olalım. İstanbul'u Kanal İstanbul belasından kurtaracağız."