İngiltere'den "Lübnan'a seyahat" uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, sınırda yaşanan çatışmalara dikkat çekerek vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İngiltere, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan güncel seyahat uyarısında, "Lübnan'a zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini, Litani Nehri'nin güneyindeki yerlere ise hiçbir şekilde seyahat edilmemesini tavsiye ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 4'üncü gününde devam ederken, Lübnan sınırında da henüz küçük çaplı olsa da çatışmalar sürüyor.

Bakanlık, dün yayımladığı seyahat uyarısında da İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına "zorunlu seyahatler dışında" seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

LÜBNAN'DAKİ ÇATIŞMALAR

Lübnan Hizbullah'ı, dün gece İsrail'in saldırısına karşılık güdümlü füze ile sınırdaki askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu da Lübnan tarafından İsrail topraklarına yapılan havan saldırısına karşılık verildiğini duyurdu. Ordu, saldırıya topçu atışıyla karşılık verildiğini belirtirken, İsrail tarafında yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, dün Lübnan sınırından ülkeye sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda ordu saflarından bir subayın öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Celile Tümeni (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah, Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızan teröristlerle çıkan çatışmada öldü" ifadesi kullanıldı.

Ordunun açıklamasında, çatışmada ölen Yarbay Abdullah'ın, ülkenin kuzeyindeki "Yanuh-Jat" isimli Dürzi köyünden olduğu belirtilirken, Yedioth Ahronoth gazetesi de Abdullah'ın 40 yaşında olduğunu bildirdi.

Lübnan ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, ülkenin güneyine dün gerçekleştirdiği saldırıda 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail'den gelen topçu atışları ve havanların bazılarının Rmeyş beldesinin dışında yer alan Lübnan ordusunun bir merkezine düştüğü belirtilerek, bir Lübnan askerinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.