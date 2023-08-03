İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı: 15 yılın en yüksek seviyesi
İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiği belirtildi. Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Merkez Bankası son para politikası kararıyla 14. kez peş peşe faiz artırmış oldu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini artırdı.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan yükseltilerek yüzde 5,25 seviyesine çıkarıldığı bildirildi.
Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.
Para Politikası Kurulu (PPK) tutanaklarında faiz artırım kararının 3’e karşı 6 üyenin oyu ile alındığı, iki üyenin 50 baz puan artırım, bir üyenin ise faizin sabit tutulmasından yana oy kullandığı belirtildi.
2023 SONU HEDEFLENEN ENFLASYON YÜZDE 5 SEVİYESİNDE
Kurul'un kararında, faiz artırım kararının merkez bankasının yüzde 2 olan hedef enflasyon seviyesine ulaşılması amacıyla alındığı belirtildi.
Ülkede çekirdek enflasyonun halen hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtilen kararlarda, enflasyonun bu yılın sonunda yaklaşık yüzde 5 seviyesine gerilemesinin beklendiğine vurgu yapıldı.
ENFLASYON, YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK
Kararlarda, ülkede hizmet fiyat enflasyonunun yakın vadede mevcut oranına yakın bir seviyede yükselmeye devam edeceği tahmine yer verildi.
Merkez Bankası son para politikası kararıyla 14. kez peş peşe faiz artırmış oldu.
İngiltere’de enflasyon mayıs ayında yüzde 8,7, haziran ayında ise yüzde 7,9 seviyesinde artış kaydetmişti.