İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı: 15 yılın en yüksek seviyesi

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiği belirtildi. Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Merkez Bankası son para politikası kararıyla 14. kez peş peşe faiz artırmış oldu.

Dünya 03.08.2023 14:32 Giriş: 03.08.2023 14:32

Güncelleme: 03.08.2023 14:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA