İnşaat şirketinin çalışanları ağaçları söküp halka saldırdı!

İstanbul Üsküdar’da bir sitenin yeşil alanına yapılmak istenen konut projesine halk karşı çıktı. Huzzak Yapı isimli inşaat şirketinin çalışanları halka saldırırken polis de biber gazı sıktı. Seslerini duyurmaya çalışan yurttaşlar destek çağırısı yaptı.

İsmail ARI

İstanbul Üsküdar’da yine çevreyi katledecek bir proje hayata geçirilmek isteniyor. Yavuztürk Mahallesi’ndeki Yeşilyamaç Sitesi’nin yeşil alanına Huzzak Yapı isimli bir şirket tarafından konut projesi yapılmak isteniyor.

Sabahın erken saatlerinde bölgeye pgiden Huzzak Yapı’nın çalışanları, ağaçların kesilmesine karşı çıkan halka saldırdı.

Birçok yurttaşın inşaat şirketinin çalışanları tarafından darbedildiğini, polisin de halka biber gazı sıktığını belirten bölge sakini Özcan Pektaş, “İnşaat şirketinin çalışanların da kesici delici aletler var ve bu aletler ile bizi yaraladılar, dövdüler. Burada yaklaşık 20 polis var. İnşaat şirketinin çalışanları bize saldırırken onlar da biber gazı sıkıyor. Ağaçları söktüler, parçaladılar. Yapmak istedikleri proje tamamen hukuksuz. Şirket yeşil alanımıza beş konut inşa edeceğiniz söylüyor. Yürütmeyi durdurma kararlarımıza rağmen yeşil alanımızı yok ediyorlar” dedi.

"DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Yaşananlara tepki gösteren Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Ayça Betül Kını Mete ise “Sabah saatlerinde müteahhit firma iş makinalarıyla araziye girdi. Bölge halkı yıkıma ve doğa katliamına engel olmaya çalışıyor. Yaralananlar var, desteğe ihtiyacımız var” dedi.

BirGün’ün ulaştığı inşaat şirketi ise bir açıklama yapmadı.