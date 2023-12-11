İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz

Açlık ve yoksulluğa mahkum edilen emekliler Ankara’da mitingde buluştu. Emekliler, "İnsanca yaşama yetecek ücret" talebini dile getirirken Çerkezoğlu da “Adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Emek Servisi

DİSK bağlı Emekli-Sen, Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası, Ankara Anıtpark'ta "Büyük Emekli Mitingi" düzenledi. Yoğun katılımın olduğu mitinge sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşlar destek verdi.

Mitingde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilerin hak ettikleri aylığı alamadıklarını belirtti. Çerkezoğlu, yaşanan her türlü adaletsizliği ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerine dikkat çekerek, "Emeklikte insanca yaşam haktır. Yıllarca EYT mağduriyetine karşı mücadele verdik. Bir yasa çıkardılar ama eksik bir yasa çıkardılar. AKP’nin 2008’de 5510 sayılı yasayla ortaya çıkan bütün adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz” dedi. “Emekli olduktan sonra da insanca yaşayacağımız bir ücrete kavuşmak için mücadele ediyoruz" diyen Çerkezoğlu, Türkiye’de 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamak zorunda kalan 10 milyon emekli olduğu bilgisini verdi. Çerkezoğlu, “Biz biliyoruz ki bugün bu meydanda olan olmayan, bütün yoldaşlarımızla birlikte dayanışma içinde ama mutlaka birlik içinde bu mücadeleyi kazanacağız. Bizlerin mücadelesi, emeklilerin mücadelesi aynı zamanda çocuklarımızın, gençlerinin mücadelesidir. Memleket mücadelesidir” vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ise, açlık sınırının altındaki ücretler nedeniyle iktidara tepki gösterdi. Taşçıer, "Bu ülkede şu an emeklilerin aldığı ücret neredeyse ölüm bedeli. Açlık sınırının üçte biri. Son 5 aylık enflasyonla birlikte, bugün bir emeklinin cebine giren gerçek ücret 5 bin lira. Bugün eğer açlık sınırı 14 bin liraysa sizin aldığınız ödenek, aslında ‘bu emekliler değil aç kalmak, ölüme mahkum edilsin’ anlayışının göstergesi. Bizler buna hayır diyoruz” dedi. DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, Türkiye’nin işçiler ve emekliler, yaşlılar, gençler, kadınlar, çocukları için yaşanmaz bir ülke haline geldiğini belirterek fabrikaların, madenlerin işçi mezarlıkları haline geldiğini söyledi. Milyonlarca işçinin açlık sınırı altında kalan ücretlere muhtaç edildiğini ifade eden Kalender, "Bizleri birleştiren işçilerin, emekçilerin ücretleri henüz ceplerine girmeden yüzde 30’unu kesen gelir vergisi düzeni ve dolaylı vergilere yapılan artışlarla emeklilerden alınıp sermayeye aktaran adaletsiz vergi sistemidir" dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise emeklilerin taleplerine ilişkin, "En düşük emekli aylığı en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. İkramiyelerin sayısı artırılmalı ve en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Ulusal gelirden emeklilere de pay verilmeli. Emeklilerin örgütlenmesinin önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır" dedi. "Asgari yaşamak istemiyoruz”, “Sermayeye değil, emekçiye bütçe” sloganlarının atıldığı miting halaylarla son buldu.