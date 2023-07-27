Instagram'a yeni özellik: Paylaşım bölümüne kitle seçeneği geliyor

Instagram, hikayeler için seçilebilen yakın arkadaşlar özelliğini genişleterek gönderiler için de kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Platform, yeni özelliğin kullanalabilinmesi için paylaşım bölümüne "Kitle" adlı yeni bir seçenek ekledi.

Instagram, 2018 yılında platformda kullanıcılara sunduğu yakın arkadaşlar özelliğini genişletmeye hazırlanıyor.

Meta, bu özelliği sadece hikayelerle sınırla kalmayarak, paylaşılan gönderilerin kimler tarafından görülebileceğini seçilmesine olanak sağlayarak genişletecek.



NTV'de yer alan habere göre, platform, kullanıcılarının yeni özelliği kullanabilmesi için paylaşım bölümüne "Kitle" adlı yeni bir seçenek ekledi.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar paylaşım yaparken hedef kitlenin kimler olabileceğini seçecek. Böylece fotoğrafı paylaşmadan önce kimlerin görebileceğini kontrol edebilecekler.

Ancak bu özelliğin bir de gizlilik sorunu var. Sadece yakın arkadaş listesi için paylaşılan gönderi, kişinin profilindeki gönderi sayısına eklenecek.



Buna göre; bir hesap sadece yakın arkadaşları için bir fotoğraf veya video paylaşırsa, listede olmayan kişiler gönderi sayısında ek bir gönderi olduğunu görebilecek. Yeni özellik ile paylaşılan gönderi ana sayfada yakın arkadaşlar ikonunun altında görünecek.



Ayrıca kişinin profilinde bu özellik ile paylaşılan medya da diğerlerinden ayırt edilebilmesi için aynı ikon ile işaretlenecek.